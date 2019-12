Anul este pe sfarsite, iar cei mai multi dintre noi deja se gandesc la petrecerea de Craciun sau de Revelion. Poate ca ai planuri sa te alaturi colegilor de la birou, la un Christmas Party de neuitat. Sau poate ca astepti trecerea dintre ani pentru a te bucura de o noapte memorabila.

Indiferent de petrecere si de ocazie, un lucru e sigur: look-ul tau trebuie sa fie unul impecabil. Pornind de la ce alegi sa porti, de la coafura, manichiura si make-up, toate trebuie sa reflecte perfectiunea si eleganta.

Asadar, trebuie sa fii cu bagare de seama la produsele pe care le alegi. Iar pentru a-ti face alegerea mai usoara, specialistii Cupio au lansat o campanie promotionala de iarna. Campania se numeste „Let it Glow” si cu siguranta te va face sa stralucesti. Asta deoarece iti propune cele mai noi kit-uri de make-up si de manichiura. Zeci de nuante de culori pentru machiaj, glittere si kit-uri profesioniste de make-up. Iar asta nu este tot.

Pentru fiecare kit de make-up, Cupio ofera portfardul cadou. Iar la kiturile de manichiura te poti bucura de o promotie speciala. Ai 20% reducere pentru orice astfel de kit achizitionat.

Ce machiaj poti purta in seara de Revelion

Seara de Revelion este o ocazie speciala de a iesi in evidenta. Iar daca tot te poti bucura de reduceri si de produse profesionale, hai sa vedem impreuna ce ai putea alege.

Pentru a arata cat mai bine si pentru a fi in centrul atentiei, nuantele cele mai potrivite sunt cele aflate in trend. Poti alege astfel doua culori principale: te poti ghida dupa culoarea anului 2020, albastrul clasic, dar poti alege si culoarea anului 2019, living coral.

In aceste doua directii, poti identifica diverse combinatii de rujuri, farduri de pleoape si glittere pe care sa le folosesti. Spre exemplu, nuantele Moonshine pentru pigment de make-up sau oja semipermanenta Cupio to Go Emotions Collection – Happiness sunt foarte potrivite, asemanatoare cu nuanta Living Coral.

Iar daca iti doresti sa completezi peisajul si cu albastru, poti alege nuante precum Xmas Star, Cupio Jeans sau oja din colectia Winter collection to Go – Wait for SANTA.

Poti miza si pe kit-uri complete. Spre exemplu, oja Xmas Star o poti gasi in kit-ul de manichiura Cupio Star Kit, alaturi de Christmas Star si nuanta Sugar Plum. Iar pentru nuanta reprezentativa a anului 2019, living coral, poti alege dintre cele doua kit-uri: Cupio Exquisite si The City Metalic Glow.

Bucura-te de reduceri!

Kiturile pot fi acum achizitionate la preturi extrem de avantajoase, bucurandu-te de 20% reducere. Spre exemplu, pe kit-ul de manichiura The City Metalic Glow vei plati doar 46,40 RON, in timp ce un kit de make-up de tipul Let it Glow te va costa 179,90 RON. La cel din urma vei primi si portfard-ul cadou.

Bucura-te de toate aceste reduceri si mici cadouri de la Cupio si alege produse profesionale pentru un make-up care sa reziste intreaga noapte de Revelion. Fa trecerea in noul an cu un look inspirat si fii in centrul atentiei la cea mai frumoasa petrecere din acest an!