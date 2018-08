În perioada 20 august – 2 septembrie va avea loc Let’s Bike It! – o serie de evenimente de cartare marca „Let’s Do It, Romania!”. Cei care își vor lua bicicleta, vor descărca aplicația World Cleanup și vor pleca la vânătoare de deșeuri pot câștiga premii interesante:

Premiul I: 3 Biciclete Oraș Elops 100 Cadru Jos Negru B’Twin, Curatitor Karcher pentru biciclete

Premiul II: 5 Trotinete Town 9EF Alb 15 Adulți Oxelo, 4 Aspiratoare Karcher

Premiul III: 3 Corturi 2 Seconds Albastru Quechua, 2 Espresoare Tchibo Cafissimo

Menţiune: 20 Rucsacuri Drumetie MH500 20 L Negru Quechua, 10 mingii de baschet, 10 mingi de fotbal, 3 skateboard-uri Skate MID500 Robot Oxelo, 3 seturi badminton Set Fileu / 2 Rachete Easy Set Discover, Oti Mop Spray 2 in 1, Stergator Spray 3 in 1, Oti Gama saci menajeri Solid Extra

Partenerii care oferă premii în concurs sunt Decathlon, Karcher, Oti, Tchibo.

Let’s Bike It! va fi organizat în 18 județe, iar punctele de întâlnire vor fi la magazinele Decathlon la ora 8.30. Calendarul evenimentelor este următorul:

25 august: Iași, Vrancea, Dolj

26 august: Neamț, Ilfov, Timiș

1 septembrie: Botoșani, Suceava, Iași, Cluj, Argeș

2 septembrie: Bacău, Prahova

Regulamentul competiției se găsește pe www.letsdoitromania.ro.

Toate zonele cu deșeuri sunt încărcate în World Waste Platform, prima bază de date despre deșeuri dezvoltată la scală internațională. Aceasta cuprinde informații despre loc, tipuri, originea deșeurilor pentru analiză și pentru a arăta progresul realizat. Zonele cu deșeuri puse pe hartă vor fi curățate de voluntari pe 15 septembrie 2018, Ziua de Curățenie Națională.

Cum pui un morman cu deșeuri pe hartă: