Pe 15 septembrie va avea loc o nouă Zi de Curățenie Națională “Let`s Do It, Romania!”, care va reuni, la nivel internațional 150 de țări sub umbrela World Cleanup Day. Românii din toate județele sunt invitați să raporteze zone cu deșeuri și să contribuie la Harta Deșeurilor, un instrument unic în România, pe baza căruia voluntarii vor ieși la curățenie.

Cei mai harnici voluntari pot câștiga premii în valoare totală de 17 250 RON:

Premiul cel Mare: O excursie pentru două persoane în România oferită de Kaufland România

Premiu special: Ultrabook ASUS ZenBook UX430

Premiul II: Smartphone ASUS ZenFone 5 Lite

Premiul III: O bicicleta COBI personalizată în funcţie de dorinţele câştigătorului

Menţiune: 20 pachete x 20 doze de Red Bull, 80 pachete x 10 produse Mondelez

Cei care doresc să contribuie la Harta Deșeurilor, trebuie să descarce gratuit aplicația de mobil World Cleanup, disponibilă pentru IPhone și Android, și să raporteze zone cu deșeuri până pe data de 19 august.

Regulamentul competiției se găsește pe www.letsdoitromania.ro.

Toate zonele cu deșeuri sunt încărcate în World Waste Platform, prima bază de date despre deșeuri dezvoltată la scală internațională. Aceasta cuprinde informații despre loc, tipuri, originea deșeurilor pentru analiză și pentru a arăta progresul realizat.

Date cheie pentru Ziua de Curățenie Globală – World Cleanup Day

1. 1 mai – 30 august: Recrutarea voluntarilor pentru echipa de organizare

2. 15 mai – 31 august: Realizarea Hărții Deșeurilor cu ajutorul aplicației de mobil World Cleanup

3. 15 mai – 15 iulie: Mobilizarea partenerilor cheie – companii, autorități, media

4. 1 august: Start înscrieri pentru Ziua de Curățenie Națională și Globală

Let s Do It, Romania! este susținut de Kaufland România.

Partenerii instituționali în România sunt Ministerul Mediului, Ministerul Apelor și Pădurilor și Ministerul Educației Naționale.

Parteneri nonguvernamentali: Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), Asociația Internațională a Studenților la Științe Economice și Comerciale (AIESEC), Asociația Studenților Europeni (AEGEE), Junior Chamber International (JCI), Grupul PONT, Consiliul Național al Elevilor (CNE), Consiliul Tineretului din România(CTR), Organizația Națională Cercetașii României, Uniunea Organizațiilor Studentilor Maghiari din Romania (UOSMR), Federația VOLUM, Consiliul Tinerilor Instituționalizați (CTI), Asociația Young Initiative, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), World Wide Fund (WWF), Erasmus Student Network (ESN), Federatia YMCA Romania, Group of the European Youth for Change (GEYC), Uniunea Civică a Tinerilor Romi din România, Coaliția pentru Educație.

“Let`s Do It, Romania!“ este cel mai mare proiect de implicare socială organizat în România. Din 2010 și până în prezent, “Let`s Do It, Romania!“ a implicat peste 1.400.000 de voluntari în acțiuni de curățenie națională și peste 170 000 de elevi și părinți în proiecte de educație ecologică.

https://www.letsdoitromania.ro

https://www.facebook.com/LetsDoItRO

https://www.worldcleanupday.org/