Pandemia de COVID-19 care a aparut inca de la inceputul anului in lume a generat si numeroase schimbari de care fiecare tara trebuie sa tina cont. In primul rand, oamenii trebuie sa poarta masti in spatii inchise sau spatii deschide aglomerate si sa pastreze distanta sociala. Nu a durat mult pana in momentul in care cateva companii importante sa se gandeasca la solutii inedite pentru a putea adapta produsele pentru situatia vremurilor actuale.

LG, compania renumita ce produce electronice si electrocasnice precum telefoane, televizoare, frigidere sau chiar si intrerupatoare, a anuntat ca va lansa o masca de fata purificatoare de aer, pe care compania intentioneaza sa o prezinte la targul saptamanal IFA de la Berlin. Masca de fata va arata ca multe altele, cu un elastic care se agata in spatele urechilor, insa in plus, LG a spus ca va include doua filtre HEPA de inalta calitate, care pot elimina cel putin 99,97% din particulele din aer pana la dimensiuni de 0,3 microni.

Intr-o lume care continua sa se confrunte cu pandemia coronavirusului, o masca de purificare a aerului pare sa capete sens. Desi pretul si data lansarii nu au fost anuntate, LG a oferit si alte informatii despre dispozitiv.

Masca include ventilatoare duale de 820 mAh cu baterie, impreuna cu filtrele. La setari ridicate (daca functioneaza la maxim), durata de viata a bateriei va fi de aproximativ doua ore, iar daca va functiona la un nivel scazut va dura aproximativ opt ore. Cu ventilatoarele sale duale, purificatorul de aer purtabil permite utilizatorilor sa preia aer curat si filtrat. In plus, ventilatorii vor regla viteza pe masura ce inspiri si expiri pentru a face respiratia sa se simta „fara efort”.

Masca va avea o carcasa care incarca ambele baterii si dezinfecteaza masca cu lumina UV.

In timp ce LG a spus ca masca va curata aerul care intra prin filtre, nu s-a aflat inca nimic important despre aerul care va iesi din masca. Anuntul referitor la acest produs nu a inclus, de asemenea, nici o mentiune cu privire la faptul ca daca masca va proteja utilizatorii de COVID-19 mai eficient decat alternativele de masti existente deja pe piata.

Asadar, ar putea fi un produs ideal in special pentru cei care au probleme de respiratie, precum astmul sau diferite alergii. Aceasta masca este ideala si pentru cei care trebuie sa poarte o masca constant la locul de munca si au nevoie de un produs inedit care sa nu le puna in pericol sanatatea.

Compania LG inca nu a dat prea multe declaratii referitoare la produs, pana cand acesta nu va trece prin testarea finala.

Cat despre cine o poate purta, masca va fi destinata tuturor, avand un sistem reglabil pentru prinderea dupa urechi, fiind usor de ajustat pe diferite dimensiuni.