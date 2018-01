Liam Gallagher a mărturisit, într-un interviu recent, că nu a renunţat încă la droguri şi că nu le va interzice copiilor săi să consume substanţe interzise din moment ce el o face, notează contactmusic.com.

Cântăreţul în vârstă de 45 de ani, care are patru copii – pe Lennon, în vârstă de 18 ani, Gene, în vârstă de 16 ani, Molly, în vârstă de 20 de ani, şi Gemma, în vârstă de şapte ani – făcuţi cu patru femei diferite, a spus, potrivit sursei citate: „Nu mă voi opune acestui lucru. Eu iau droguri. Aşa că, dacă o vor face şi ei, nu le voi putea interzice acest lucru. (…) Asta nu înseamnă că, mai târziu în viaţă, ei nu pot să apeleze la mine, pentru că am făcut destule lucruri… lucruri mari.”

Liam a mai spus, în cadrul aceluiaşi interviu, că nu consumă droguri pe cât de mult şi-ar dori, pentru că trebuie să-şi protejeze vocea. Întrebat dacă mai ia substanţe halucinogene, el a spus pentru Junkee, conform sursei citate: „Nu consum atât de mult precum mi-aş dori, nu. Pentru că trebuie să cânt acum, aşa că trebuie să-mi protejez vocea. Dar când am parte de puţin timp liber, mă fac praf.”