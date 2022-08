Click! a stat de vorbă cu cea mai cunoscută voce din radio. Într-un interviu exclusiv, Liana Stanciu a povestit, printre altele, cât este de mândră de fiica ei și că abia așteaptă revederea cu Ronan Keating, dar și prestația Angelei Brambati de la Ricchi e Poveri!

Liana Stanciu (50 ani) este prezentă timp de patru zile la Râmnicu Vâlcea, acolo unde prezintă unul dintre cele mai tari festivaluri de muzică, cu peste 30 de artiști cap de afiș, We Love Music Festival.

Cunoscuta prezentatoare de radio și TV, Liana Stanciu nu este singură la Râmnicu Vâlcea, ci în compania fiicei sale de 16 ani și jumătate, Teodora, care este voluntar și translator în limba engleză pentru artiștii și oamenii care au nevoie de traducere în aceste zile, aici, pentru a le facilita astfel comunicarea. Printre altele, Teodora Georgescu îi va însoți pe cei din trupa Blue, alături de colegii ei voluntari, fiind translator la nevoie.

Click: Cum ai primit propunerea să prezinți We Love Music Festival de la Râmnicu Vâlcea, care începe din aceasta seară și durează până duminică și are un line-up de peste 30 de artiști români și internaționali?

Liana Stanciu: Când organizatorii mi-au zis trei dintre numele care vor urca pe scenă nu am știut să zic decât „Da”! Când mi-au zis, uite, îi aducem pe Ricchi e Poveri, vin și Jay Sean și Ronan Keating pe care tu îl știi, că ați mai lucrat, am zis „Da”! Nici nu m-am gândit vreo clipă, în plus ei sunt artiștii pe care eu îi difuzez la radio, la Magic FM.

Este o alăturare absolut firească. Mi-a plăcut de la început, după care proiectul a crescut și a crescut și pe măsură ce mai apărea Haddaway, Nana, Outlandish, Ottawan, Oceana, am zis, Doamne- Dumnezeule, ce e asta! Este extraordinar! Sunt peste 30 de nume din care cel puțin 10 sunt arhicunoscute și superdifuzate. E un lucru extraordinar ce se întâmplă! Sigur că toată lumea o să spună, „Bine, mă, dar la Râmnicu Vâlcea”… Acum, la început și eu am zis asta, trebuie să îmi asum că nici mie nu mi s-a părut… dar e un oraș superb, a crescut, e incredibil! Sunt într-adevăr foarte multe zone care sunt într-adevăr intoxicate de evenimente, cred că asta a fost explicația!

Or mai fi și altele pur economice, mie îmi place să rămân visătoare, acolo, în zona mea, și să cred că publicul de aici e mai special. Apoi, gândiți-vă că mai există un Festival de Blues unic în Sud-Estul Europei care a crescut într-un oraș despre care nici nu auzisem, da, despre Brezoi este vorba. De ce nu ar crește și Râmnicu Vâlcea cu un festival de muzică, nu e neapărat retro, pentru că, uite, Outlandish au album nou, Jay Sean are album nou, nu mai spun de 3rei Sud Este care sunt peste tot sau DJ Project care au orice piesă aproape pe care o lansează ajunge number 1! E așa un old time, e un festival de muzică de toate tipurile din toate timpurile.

Cel mai mult aștepți revederea cu Ronan Keating?

Nu, cel mai mult aștept să văd cât de bine face pe scenă doamna Brambati, (n.r.: Angela Brambati de la Ricchi e Poveri) pentru că eu sunt fană de muzică italiană, de la începuturile mele la radio, am făcut o emisiune, în 1991, atunci când eu aveam puțin peste 19 ani, și visam să fac radio, și a fost cumva tema mea de a rămâne la Radio Contact.

Mie îmi place la nebunie muzica asta italienească și am cunoscut-o pe doamna Brambati, a fost în studio, e o femeie de 75 plus, care este absolut superbă. Are 50 de ani de activitate, unii dintre noi nu avem nici vârstă asta. Vreau să o văd cum se prezintă pe scenă, ce face, cum face, vreau să învăț de la ea, pentru că e un simbol de longevitate. Vreau să o văd pe Oceana, care este o tipă care a încercat toate genurile și care, vorba fiicei mele, „Hai să vedem daca mai plânge!”. Ea are piesa aia cu „Cry, cry, cry”. „O mai plânge fata asta? Nu, sigur nu mai plânge!”.

