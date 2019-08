Liberalii rădăuțeni în frunte cu deputatul Dumitru Mihalescul au început în forță campania de strângere de semnături pentru candidatutra lui Klaus Werner Iohannis la președinția României. ”Am început în forță la Rădăuți campania pentru strângerea de semnături pentru Președintele Klaus Iohannis. Ne dorim să câștigăm alegerile prezidențiale, pe cele locale și pe cele parlamentare deoarece avem obligația față de cetățenii României să le oferim autostrăzi, servicii medicale performante, egalitate de șanse și acces la o educație de calitate și respect atunci când interacționează cu instituțiile publice. Vă mulțumim tuturor celor care ați semnat azi și vă așteptăm alături de noi în continuare!”, a declarat Mihalescul.

