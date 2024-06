Liberalii suceveni îl vor în continuare pe actualul președinte al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, la conducerea PNL Suceava. Decizia a fost luată în ședința de astăzi a Comitetului Director Județean al PNL Suceava, întrunit la Gura Humorului pentru analiza rezultatelor alegerilor locale din data de 9 iunie, în urma cărora Gheorghe Flutur a pierdut alegerile pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Suceava.

În cadrul ședinței, primarii liberali, președinții de organizații locale, parlamentari și ceilalți membri ai Comitetului Director Județean i-au solicitat lui Gheorghe Flutur să rămână în continuare la conducerea PNL Suceava, iar liberalii să se mobilizeze pentru a câștiga alegerile parlamentare de anul acesta.