Liberalii organizează astazi la nivel national un miting pentru sustinerea motiunii de cenzura ” PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma”, care va fi citita dupa amiaza in Parlamentul Romaniei. Liberalii suceveni vor pleca de la sediul partidului la ora 17 si se vor aduna in parcul Uniunii Europene sau „la steaguri” cum i se mai spune situat lângă Prefectura.

La miting vor fi prezenti toti liderii liberali de marca dar sunt asteptati toti cei nemultumiti de actuala guvernare, societatea civila, ONG-uri, patronate, sindicate. PNL organizează astfel de mitinguri un toate municipiile resedinta de judet.

Motiunea de cenzura este sustinuta de PNL, USR, PMP dar si de independenti avind deja 148 de semnături.