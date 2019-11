Liberalii din municipiul Suceava, conduși de primarul Ion Lungu și deputatul Ioan Balan, alături de primarul din Adâncata, Viorel Cucu au reînceput campania electorală pentru Klaus Iohannis pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Cei trei, alături de mai mulți liberali, au reînceput campania pentru Klaus Iohannis în cartierul Obcini, acolo unde au discutat cu cetățenii și au împărțit pliante electorale. Ion Lungu a ținut să le mulțumească sucevenilor care au votat în primul tur și au fost alături de PNL și de Klaus Iohannis, „actual și viitorul președinte al României”. „Sigur facem un apel, în primul rând, ca lumea să se prezinte la vot. Noi am câștigat o victorie, este o realitate, dar nu am câștigat bătălia finală. Și nu trebuie să cădem în această campanie de auto mulțumire, în ideea să spună lumea că am câștigat, să stăm acasă pentru că domnul Iohannis oricum câștigă. Da, așa este, domnul președinte Iohannis oricum câștigă, dar este foarte important ca lumea să se prezinte la vot, este foarte important pentru noi, aici la Suceava să putem câștiga cu un scor cât mai mare alegerile pentru domnul președinte Klaus Iohannis, atât la nivel de oraș, cât și la nivel de județ. Și eu sunt convins că acest lucru se va întâmpla în turul doi”, a spus liderul PNL Suceava, Ion Lungu. El a subliniat faptul că președintele Klaus Iohannis este singurul garant că Moldova va fi scoasă din izolare, prin construcția de autostrăzi. „Nu glumim aici. O problemă importantă pe care o subliniază ori de câte ori are posibilitatea și domnul Gheorghe Flutur este că președintele Iohannis este garantul că se vor face autostrăzi. Este un lucru pe care domnul președinte Klaus Iohannis l-a promis, pe care l-a promovat prin CSAT, s-a dat și acea lege și eu sunt convins că avem tot sprijinul lui, prin Guvernul liberal pe care îl avem să putem face aceste autostrăzi, să ne putem dezvolta. Fără aceste autostrăzi nu putem să avem nici o șansă să ne dezvoltăm, nu avem nici o șansă să ținem copiii acasă să nu plece să muncească în străinătate”, a precizat Ion Lungu.

Lungu: Municipiul și județul Suceava vor avea de câștigat cu Klaus Iohannis președinte al României

Președintele PNL Suceava a mai adăugat că tot Klaus Iohannis este și garantul celor care lucrează afară, a românilor care lucrează în țările Uniunii Europene. „Este singura persoană din România care este ascultată și respectată în Europa. Eu am toată credința că oamenii înțeleg acest aspect și mai este un lucru foarte importat care se întâmplă în Suceava. Avem astăzi, așa cum se știe, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, care este la PNL, cu permisiunea dumneavoastră eu, care sunt la PNL, avem Guvern al PNL și sigur este foarte bine să avem și președintele de aceeași culoare politică. Se știe că atunci când s-au întâmplat aceste lucruri în România, cât a fost președintele de aceeași culoare cu conducerea CJ Suceava și cu Guvernul s-au promovat foarte multe proiecte în oraș și în județul Suceava. Și avem toate premisele și este păcat să nu se întâmple acest lucru în perioada următoare. De aceea spun că are rost să dăm un vot util. Pe cei care vin îi rugăm să dea un vot pentru candidatul PNL, Klaus Iohannis și îi asigurăm, le garantăm că vom avea cu toții de câștigat, vor avea de câștigat orașul și județul. Și nu ultimul rând România va avea de câștigat cu președintele Klaus Iohannis”, a mai declarat Ion Lungu.

Ioan Balan: Vreau ca Suceava să fie campioana Moldovei așa cum a fost mereu

La rândul său, deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, i-a îndemnat pe suceveni să iasă la vot pe 24 noiembrie și să fie alături de PNL și de Klaus Iohannis. „Suntem în plină campanie electorală. Deși unii ar spune că e începutul, nu, deja suntem în plină campanie electorală. Avantajul nostru al celor de la PNL este că avem un candidat de excepție în persoana domnului Klaus Iohannis. Un candidat care ne poate oferi și victoria. Noi aici la Suceava avem așteptări, noi cei din politică, din administrație. Dar cel mai mult au așteptări cetățenii. Așteptările vin din faptul că atunci când noi am avut aici conducerea Consiliului Județean Suceava, a primăriei, iar la Guvern și la președinție a fost tot PNL, Suceava a cunoscut cea mai bună dezvoltare”, a spus Ioan Balan. El a amintit că în mandatul 2008 – 2012, când PNL a condus CJ Suceava, în județul Suceava a fost atrasă o sumă de un miliard de euro. „De aceea ne punem mari speranțe în suceveni că vor înțelege că trebuie să voteze cu Suceava, și nu cu Hunedoara Vioricăi Dăncilă. Noi suntem aici în Suceava, ați văzut că ne dorim autostradă, ne dorim deschidere, ne dorim un drum larg spre Europa. Despre asta este vorba. Avem șanse să-l avem, așa cum am mai spus, pe Gheorghe Flutur la președinția CJ Suceava un om care a demonstrat că nu este la nivel de promisiuni, că ceea ce spune face. Anul viitor vin alegerile locale, deci trebuie să ne dăm silința să scoatem un scor de excepție la Suceava. Lucrul acesta nu se poate întâmpla dacă nu îi avem pe suceveni de partea noastră. De aceea îi rugăm pe suceveni să iasă în număr cât mai mare la vot. Acesta este lucrul cel mai important”, a spus precizat Ioan Balan. Deputatul PNL de Suceava a sublinait faptul că important este și scorul cu care președintele României Klaus Iohannis va câștiga alegerile. „Vreau ca Suceava să fie campioana Moldovei așa cum a fost mereu. Klaus Iohannis președintele României de acum și de pe 24 noiembrie”, a încheiat Ioan Balan.

Viorel Cucu vrea să obțină pentru Klaus Iohannis un procent de peste 60% în comuna Adâncata

Prezent la reînceperea campaniei electorale în municipiul Suceava, primarul din Adâncata, Viorel Cucu, a spus că a ținut să fie alături de primarul Ion Lungu și de deputatul PNL Ioan Balan, deoarece aceștia au fost alături de comuna pe care o conduce ori de câte ori a fost nevoie. „Astăzi suntem la startul de campanie și sunt sigur că domnul președinte Klaus Iohannis va câștiga cu un scor care zicem noi, de peste 60%, în municipiul și în județul Suceava. Astfel ne asigurăm un scor confortabil, la nivel de județ, dar și la nivel de țară. Un scor pe care domnul Klaus Iohannis îl merită să îl câștige deoarece în Suceava a venit de cel puțin cinci ori în primul mandat și noi avem așteptări pentru că da, este garantul autostrăzii care va lega Moldova”, a precizat Viorel Cucu. El a amintit că în primul tur al alegerilor prezidențiale Klaus Iohannis și PNL a obținut un procent de peste 50% în comuna Adâncata. „La fel s-a întâmplat și în primul tur din primul mandat, când a obținut aproximativ 55%. Klaus Iohannis merită acest scor pentru că este președintele tuturor românilor și îl voi vota atât eu cât și cel puțin 60% din alegătorii din comuna Adâncata”, a mai declarat Viorel Cucu.