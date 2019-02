Liberalii vor construirea a 80 de kilometri de magistrală de gaz metan în județ și rețele de distribuție în 50 de localități. Președintele PNL al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, solicită ca 50 de localități sucevene să fie racordate la magistralele de gaz metan ale Transgaz. El a spus că investiția este prinsă printr-un amendament adus proiectului bugetului de stat pe anul în curs de către parlamentarii liberali, iar numărul de beneficiari va crește cu 80.000. Flutur a adăugat că, la ora actuală, 30% din populația județului este racordată la rețeaua de distribuție a gazului, iar intenția este aceea de dublare a procentului. De asemenea, Gheorghe Flutur a spus că Transgaz-ului i se mai solicită să construiască încă 80 de kilometri de rețea în Suceava. Traseele avute în vedere de administrația județeană sunt Păltinoasa-Cacica-Vicovu de Sus, Suceava-Salcea-Liteni-Dolhasca, Cacica-Pîrteștii de Jos-Comănești-Dărmănești, Berchișești-Drăgoiești-Liteni- Moara-Suceava și Vatra Dornei-Poiana Stampei.

