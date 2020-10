Liberalul Bogdan Loghin a preluat în mod oficial conducerea municipiului Rădăuţi. Bogdan Loghin, ales primar în urma alegerilor de pe 27 septembrie, a depus, astăzi, jurământul pentru primul mandat de edil al municipiului Rădăuţi, în cadrul unei şedinţe care a avut în sala mare a Casei de Cultură. Alături de Bogdan Loghin au fost prezenţi preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, deputatul Dumitru Mihalescul, prefectul Alexandru Moldovan, precum şi fostul primar din Rădăuţi, Nistor Tatar. După depunerea jurământului, Bogdan Loghin a declarat că îşi va duce la îndeplinire promisiunile făcute în timpul campaniei electorale şi că va fi primarul tuturor rădăuţenilor.

„Am spus înainte de campanie că voi fi primarul tuturor rădăuţenilor. Şi vreau să îi asigur pe rădăuţeni. Şi nu mă voi clinti cu nici un centimetru faţă de ceea ce am spus şi nu voi avea linişte până când nu voi şti că cel mai sărac om din Rădăuţi va avea un acoperiş curat asupra capului. Şi pe toţi ceilalţi locuitori din Rădăuţi, care aşteaptă cu nerăbdare investiţii majore în acest municipiu, care suferă la acest capitol, îi asigur că le vom face, împreună cu toată echipa PNL”, a spus Bogdan Loghin după depunerea jurământului. El a anunțat că tot astăzi va avea loc o altă ședință a Consiliului Local în care va fi ales viceprimarul municipiului. Loghin a spus că el personal nu va face vreo alianță în Consiliul Local Rădăuți.

„Tot aici am să vă spun că nu am răspuns la telefoane nu pentru că mi s-a urcat funcţia la cap. Asta nu se va întâmpla niciodată, ci pentru faptul că eu nu consider că odată aleşi, noi cei care ne aflăm aici trebuie să facem o alianţă la televizor sau în emisiuni sau după colţuri. Eu cred că alianţa şi ceea ce am hotărât noi, în momentul în care am hotărât să candidăm, a fost cu cetăţenii. De aceea vă spun că nu voi face o alianţă cu nimeni, dar am încredere că toţi consilierii vor vota în Consiliul Local Rădăuţi. Pentru că Bogdan Loghin nu va veni cu proiecte pentru Bogdan Loghin. Bogdan Loghin va veni cu proiecte pentru Rădăuţi”, a declarat Bogdan Loghin. El și-a exprimat convingerea că „de la an la an ne vom întâlni mai buni, mai înţelegători şi mai mulţumiţi că am făcut ce a stat în puterea noastră pentru a dezvolta acest oraş”.