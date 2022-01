One United Properties (ONE), dezvoltator pe piața proiectelor imobiliare premium din România, beneficiază din 3 ianuarie de serviciile de Market Maker al Emitentului (MME) din partea Raiffeisen Centrobank. Este al doilea furnizor de lichiditate pentru acțiunile ONE, după BRK Financial Group, care prestează servicii similare din luna august 2021. One United Properties s-a listat pe Piața Principală a Bursei de Valori București în iulie anul trecut, după încheierea unei oferte publice inițiale primare prin care a atras de la investitori 260 milioane de lei. De asemenea, compania este inclusă din decembrie 2021 în indicii FTSE Russell dedicați Piețelor Emergente, respectiv FTSE Global All Cap. Capitalizarea de piață a companiei este de 3,3 miliarde de lei (668 milioane euro).

„De la debutul nostru la Bursa de Valori București am acordat cea mai mare atenție lichidității deoarece, alături de guvernanța corporativă de top, este criteriul cheie pe care îl urmează investitorii instituționali globali. Suntem încântați că, începând de astăzi, One United Properties beneficiază de serviciile de Market Maker al Emitentului oferite de două case de brokeraj. Pe măsură ce observăm fluxuri de capital în creștere provenind de la investitori străini, continuăm să acordăm prioritate asigurării unei lichidități ridicate care poate sprijini intrarea investitorilor semnificativi în acțiunile noastre. În acest context, așteptăm cu nerăbdare o colaborare fructuoasă cu Raiffeisen Centrobank, care va asigura acoperire prin rapoarte de analiza, precum și va lansa patru produse structurate cu activ suport pe acțiunile ONE”, a declarat Victor Căpitanu, co-CEO al One United Properties.

„Mă bucur să începem anul 2022 cu o știre legată de lichiditatea pieței, pentru a puncta și mai mult interesul nostru direct în revigorarea activității de tranzacționare. Ne dorim o piață mult mai lichidă, în beneficiul investitorilor și al emitenților, și sper că în 2022 să observăm o evoluție pozitivă a tranzacționării. Nivelul lichidității acțiunii ONE a avut o influență considerabilă atât în includerea în indicii BVB, cât și în cei ai FTSE Russell. Sper ca în 2022 tot mai multe companii să intre în acest program pentru a-și susține lichiditatea acțiunilor”, a declarat Adrian Tănase, Directorul General al Bursei de Valori București.

Activitatea de Market Maker al Emitentului este prestată de Raiffeisen Centrobank în baza unui contract. Acțiunea ONE este al patrulea instrument financiar listat la BVB pentru care echipa Raiffeisen Centrobank oferă servicii de Market Maker al Emitentului.

„Suntem încântați să începem un nou an cu un alt mandat de Market Maker al Emitentului la Bursa de Valori București. Acesta subliniază angajamentul continuu al Raiffeisen Centrobank față de piața de capital din România. Apreciem încrederea acordată companiei și expertizei noastre”, a declarat Günther Kornfellner, Equities & Derivatives Trader for EMEA, Raiffeisen Centrobank.

Numărul total al instrumentelor financiare listate la BVB care beneficiază de servicii de Market Maker al Emitentului ajunge astfel la 18, dintre care 17 acțiuni și o emisiune de obligațiuni. One United Properties este a doua companie listată pentru care doi intermediari sunt furnizori de lichiditate, după Purcari Wineries (WINE). Parametrii specifici aplicabili activității de Market Makerul Emitentului efectuată de Raiffeisen Centrobank pentru acțiunile ONE sunt disponibili AICI.

Market Makerul Emitentului este participantul la sistemul de tranzacționare al BVB care și-a asumat rolul de a susține lichiditatea unui instrument financiar. Mai multe informații cu privire la cadrul general aplicabil programului de MME sunt disponibile AICI.