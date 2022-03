Licitația pentru proiectarea și execuția Sălii Polivalente de 5.000 de locuri din municipiul Suceava a fost contestată de către firma clasată pe locul doi, a anunțat astăzi primarul Ion Lungu. Edilul șef a declarat că rămâne optimist în continuare că această contestație va fi soluționată cât mai repede pentru a semna contractul de execuție în vederea începerii lucrărilor cu firma câștigătoare, „M.I.S. Grup” din Bistrița Năsăud. ”Până atunci noi ducem energia electrică acolo. Avem alocate 350.000 de lei fără TVA pentru a duce energia electrică la Sala Polivalentă și am demarat deja procedura de licitație. Ne pregătim să ducem utilitățile acolo. A fost licitată și adjudecată și se lucrează la proiectare la terenul de sport de 500 de locuri pentru antrenamente de lângă viitoarea Sală Polivalentă. Mulți au ironizat acest stadion dar în timp el poate fi extins”, a spus Lungu. De menționat că valoarea investiției în Sala Polivalentă este estimată la aproximativ 129 de milioane de lei, fonduri europene.

