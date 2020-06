Licitația pentru dotarea cu nocturnă a stadionului Areni din Suceava a fost câștigată de asocierea Power Electric și General Solution contra sumei de 3,995 de milioane de lei, a anunțat primarul Ion Lungu. Lungu a subliniat că la licitație au mai fost depuse trei oferte. El a precizat că deocamdată contractual nu a fost semnat deoarece licitația a fost contestată. ”Până una alta vom continua modernizarea stadionului Areni, vom monta scaune noi pentru că avem banii prinși în buget. Mâine mă voi întâlni cu noii antrenori Goian și Bălan pentru a stabili strategia pentru noul campionat”, a declarat Lungu.

