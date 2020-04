Licitația pentru realizarea tronsonului nr. 1 al rutei alternative Suceava-Botoșani a fost contestată a anunțat primarul Ion Lungu. ”Din păcate, încă nu am reușit să semnăm contractul pentru Ruta Alternativă – tronsonul nr. 1, Calea Unirii-Apeductului – Pod Râu Suceava pentru că au fost contestații la licitație. Sperăm, dacă nu se mai atacă în instanță, să putem semna contractul de execuție pe data de 27.04.2020 și să putem începe executarea porțiunii de drum până la intersecția cu strada Mirăuți”, a explicat Lungu.

Licitația a fost câștigată de asocierea formată din firmele Florconstruct, Calcarul și Drupo. Este vorba de proiectarea și construirea drumului de la intersecția străzii Calea Unirii cu strada Traian Vuia, pînă la noul pod ridicat peste rîul Suceava, în zona fostei Termica. Obiectivul face parte din viitoarea rută alternativă spre Botoșani, care este amenajată pentru descongestionarea traficului. În total au fost cinci oferte, toate eligibile, iar cea cîștigătoare a fost cea mai bună ca preț, fiind vorba despre 8,7 milioane de lei.