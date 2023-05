Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat că licitația pentru achiziționarea roții panoramice va avea loc pe 30 mai. El a spus că dacă va fi adjudecată acum ea va putea fi adusă cel mai probabil anul viitor. Roata panoramică va costa 7 milioane de lei cu un milion de lei mai mult față de anul trecut când a avut loc o primă licitație la care nu s-a prezentat nimeni. ”Sperăm să fi depuse oferte de data asta și să se poată adjudeca. Ea se aduce din import și are un termen de livrare. Dacă se adjudecă în acest an cel mai probabil va fi adusă anul viitor”, a spus Lungu. Roata urmează să fie amplasată pe platoul Cetății de Scaun a Sucevei.

, 5.5 out of 10 based on 2 ratings