Mănăstirea Teodoreni din municipiul Suceava, Protopopiatul Suceava din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților organizează în data de 17 iulie 2024, licitația privind adjudecarea lucrărilor de restaurare Catapeteasmă și patrimoniu mobil din gestiunea Mănăstirii Teodoreni. Caietul de sarcini se află la Mănăstirea Teodoreni. Alte informații despre proiect se pot afla de la Maica Stareță Marina Andreica, telefon 0745 274 035.

