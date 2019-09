Atunci cand discutam de securitate si de solutii de track – and – trace (localizare prin GPS) stim ca este extrem de important sa cunoastem serviciile si solutiile la care apelam. Fie ca dorim monitorizarea unei zone, a unei persoane sau a bunurilor personale, aceste servicii sunt extrem de sensibile, deoarece pun in joc securitatea unor bunuri de valoare, ale unor persoane sau institutii.

Tocmai de aceea, avem nevoie de certitudinea unei solutii fara compromisuri. Iar asociatia CSS – Cambridge Security Seals tocmai ce confirma faptul ca poate oferi o solutie de securitate completa si calitativa.

Cambridge Security Seals (CSS), lider mondial in sigilii impotriva manipularii si solutii de securitate pentru urmarire, a anuntat ca a obtinut certificarea ISO 9001: 2015 la inceputul acestei luni. Acest sistem imbunatatit de gestionare a calitatii se refera la procesele referitoare la toate aspectele activitatii companiei, inclusiv la proiectarea, fabricarea si distribuirea sigiliilor, dispozitivelor de urmarire si de localizare a pierderilor, dispozitive de siguranta si a sigiliilor rezistente la manipulare, dar si a altor produse aliate.

Cine este Cambridge Security Seals?

Cambridge Security Seals este o intreprindere privata cu sediul central in New York, ce ofera clientilor dintr-o gama larga de industrii o linie extinsa de sigilii evidente de securitate, rezistente la modificari, dar si solutii de prevenire a pierderilor de securitate. Dedicarea companiei pentru o calitate fara compromisuri, servicii dedicate clientilor si valoare exceptionala ofera un model pentru fiabilitate si securitate in acest domeniu.

Serviciile CSS capteaza o baza de clienti din ce in ce mai diversificata, cuprinzand o varietate de industrii, inclusiv companii aeriene, transporturi de marfa, logistica, distributie, camioane, comert cu amanuntul, manipulare de numerar, transport feroviar, guvern, farmaceutica, alimente si bauturi, medicale si agricultura.

Angajamentul Cambridge Security Seals fata de tehnologie, standarde de calitate, responsabilitate ecologica si atentie la detalii alimenteaza impulsul sau de a oferi clientilor constienti de importanta solutiilor de securitate produse si servicii de valoare.

Coloana vertebrala a solutiilor de securitate Cambridge este reprezentata de o echipa diversificata de experti tehnici si profesionisti in afaceri, incluzand specialisti in inginerie, proiectare, productie si logistica. Aceasta combinatie unica de management si expertiza in productie permite companiei sa ofere un nivel de valoare inegalabil.

Procesul de implementare ISO 9001

In urma unei etape de consultanta ISO 9001 si in urma implementarii standardului, specialistii considera acum CSS ca fiind o adevarata solutie in ceea ce priveste securizarea si protectia datelor, bunurilor si altor derivate.

Declaratiile CSS cu privire la implementarea acestui sistem de management al calitatii

„Aceasta certificare ne acorda pe deplin statutul de companie de incredere” explica presedintele CSS, Brian Lyle. „In cadrul organizatiei, angajatii nostri din fiecare domeniu si de la fiecare nivel au lucrat neobosit pentru a obtine aceasta inregistrare ISO 9001: 2015.”

„Atingerea acestui standard de performanta actualizat demonstreaza angajamentul CSS de a oferi calitate si eficienta, caracteristici de care beneficiaza direct clientii nostri”, a mentionat Elisha Tropper, CEO-ul companiei. „Clientii nostri se pot simti acum si mai puternici in ceea ce priveste sistemul nostru de management al calitatii si angajamentul inradacinat pentru imbunatatirea continua si satisfactia completa a clientelei noastre.”