Liderul județean al PSD, senatorul Ioan Stan, a reacționat la afirmațiile președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, cum că este optimist în legătură cu ridicarea carantinei pentru Suceava și localitățile limitrofe, declarând că nu e nevoie de optimism pentru ca acest lucru să se întâmple, ci e nevoie ca Guvernul PNL să țină cont de prevederile legale și constituționale în vigoare.

”Ieri, președintele Consiliului Județean Suceava s-a declarat „optimist” cu privire la ridicarea măsurilor de carantină din județul nostru începând cu 15 mai. Îi semnalăm pe această cale că nu are nevoie de optimism pentru ca acest lucru să se întâmple, ci are nevoie ca Guvernul PNL să țină cont de prevederile legale și constituționale în vigoare. Dacă colegii domniei sale țin cont de acestea, ieșirea din carantină a Sucevei și localităților limitrofe este o certitudine. Îi amintim că însăși Curtea Constituțională a României a atenționat ieri guvernarea liberală că nu poate limita exerciţiul unor drepturi şi libertăţi prin ordonanţă de urgenţă, precizând că potrivit prevederilor constituționale asemenea decizii pot fi luate doar prin lege organică adoptată de Parlament. De altfel, același lucru l-am explicat și noi într-un comunicat anterior. Am văzut în ultima vreme că respectarea legii provoacă frisoane unor anumiți liberali, dar nu te poți juca cu ea când vine vorba de respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, acest aspect ținând de însăși esența democrației”, a arătat Ioan Stan.