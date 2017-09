Premierul Mihai Tudose și liderul național al PSD, Liviu Dragnea se vor afla vineri, 29 septembrie în județul Suceava unde va avea loc ședința Comitetului Executiv Național al partidului.

Evenimentul se va desfășura la Sucevița în sala de conferințe a Popasului Turistic Bucovina, începând cu ora 11.00, acolo urmând să fie prezenți membrii Biroului Permanent al PSD, președinți ai organizațiilor județene ale partidului dar și unii membri ai Guvernului.

”Printre problemele abordate se vor număra cele specifice de politică internă și externă a României, strategiile politice ale PSD dar și stadiul de implementare a programului de guvernare PSD-ALDE”, a declarat purtătorul de cuvânt al PSD Suceava, deputatul Alexandru Rădulescu.

Începând cu ora 15:00, în sala de conferințe de la Hotelul Sofia, liderul PSD Liviu Dragnea, premierul Mihai Tudose și alți membrii ai guvernului se vor întâlnii cu președinții organizaților locale PSD din județul Suceava, cu primarii PSD și vor fi abordate subiecte atât de natură politică cât și cele specifice administrației publică locală.