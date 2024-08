Forvis Mazars, parteneriatul internațional de audit, servicii fiscale și consultanță, lansează studiul anual dedicat sectorului public. Acesta dezvăluie o schimbare semnificativă a perspectivei generale, precum și a priorităților liderilor din acest sector, ceea ce indică o nouă abordare din punct de vedere strategic. Companiile sunt conștiente de influența tot mai mare a opiniei publice, iar executivii își propun să construiască reziliență într-o nouă eră în care talentul este esențial pentru implementarea eficientă a tehnologiilor și în care așteptările privind sustenabilitatea sunt foarte mari.

„Ne aflăm într-o conjunctură critică, dar cu unele dintre cele mai mari oportunități pentru lideri de a contesta normalitatea și de a modela cele mai bune practici într-o perioadă de schimbări semnificative. 2024 este un an de referință, cu unele dintre cele mai importante alegeri din întreaga lume. Se pot lua decizii curajoase pentru anii ce urmează și sunt încrezător că lucrând împreună vom putea intra într-o nouă eră, construită pe reziliență, pentru a servi mai bine oamenii și comunitățile.”, a menționat Peter Cudlip, Partner, Group Head of Public and Social Sector, Forvis Mazars.

Executivii din sectorul public sunt în general optimiști: 58% se așteaptă la o creștere a finanțării în următorul an financiar, însă aceasta reprezintă o scădere semnificativă față de 85% anul trecut.

Factorii economici, inclusiv inflația ridicată și costul vieții (27%), cererea crescută pentru servicii și schimbările politice (26% fiecare) sunt trei dintre cele mai importante tendințe externe care vor afecta companiile în anul următor. Apariția noilor tehnologii (23%) și lipsa de talent (22%) sunt, de asemenea, factori care se așteaptă să afecteze semnificativ organizațiile, doar 25% fiind încrezători că sunt pregătiți pentru acest lucru.

Satisfacerea cererii pentru servicii este o problemă posibilă pentru un sfert dintre companii, acestea afirmând că este probabil să nu facă față acestei cereri.

Creșterea investițiilor de timp, bani și resurse, în medie pe toate activitățile și operațiunile de afaceri, este așteptată de 50% dintre organizații. În timp ce IT-ul și digitalizarea operațiunilor sunt în continuare în fruntea acestei liste, problemele sau preocupările legate de finanțare sunt spre finalul acestei liste, urmate numai de reducerea personalului.

Lipsa talentelor este printre primele cinci tendințe externe care, conform liderilor, vor influența sectorul în următorii trei până la cinci ani. Aproape două treimi (63%) dintre executivi confirmă întâmpinarea dificultăților în atragerea de persoane talentate. Cu toate acestea, în mod paradoxal, strategia privind talentele se află abia pe locul nouă în prioritățile lor pentru anul următor.

Transformarea IT/tehnologică este principala prioritate strategică pentru lideri pentru al doilea an consecutiv. 79% dintre organizațiile din sectorul public folosesc deja AI generativă într-o anumită formă și, dintre cei care nu o folosesc, 44% spun că o vor folosi în următorii cinci ani. Totuși, 69% dintre cei care folosesc deja AI generativă în organizațiile lor spun că au preocupări etice legate de aceasta.

În timp ce transformarea IT/tehnologică reprezintă prioritatea strategică principală pentru liderii din toate sectoarele la nivel global, numai 22% dintre liderii din România împărtășesc această viziune. În schimb, mulți executivi români prioritizează expansiunea internațională sau dezvoltarea precum și revizuirea noilor strategii de atragere și retenție a talentelor.

„În plus, în alte sectoare, 67% dintre companii folosesc deja AI generativă, fie pentru procese interne, fie pentru produse și servicii comerciale, 39% exprimând preocupări etice. Întrebați cât de importantă este o reglementare mai strictă, fie la nivel național, fie internațional, în controlul AI generative, aproape 95% dintre liderii români sunt de acord că este esențială sau foarte importantă.”, a menționat Horațiu Nistor, Senior Manager, IT Audit & Advisory, Forvis Mazars în România.

64% dintre lideri consideră că AI generativă nu va înlocui oamenii, demonstrând că abilitățile umane sunt încă foarte apreciate într-un sector atât de orientat spre oameni.

Responsabilitățile legate de sustenabilitate sunt un punct clar de focus pentru liderii din sector – 76% dintre executivii din sectorul public spun că deja au în lucru un raport de sustenabilitate sau plănuiesc să facă acest lucru în următoarele 12 luni. Peste 50% dintre lideri consideră că noile reglementări ar fi mai eficiente decât presiunile interne sau externe în accelerarea raportării.

Rolul ANAF în procesul de digitalizare al sectorului public din România

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) se află în fruntea transformării digitale a sectorului public din România, prin mai multe inițiative cheie menite să modernizeze procesele fiscale și administrative. Printre aceste eforturi se numără inițiativele RO e-Factura, RO e-Transport precum și Fișierul Standard de Audit Fiscal (SAF-T).

„Una dintre realizările majore ale ANAF în digitalizare este implementarea sistemului RO e-Factura. Această inițiativă revoluționează modul în care facturile sunt procesate și gestionate în cadrul economiei românești. Sistemul RO e-Factura a fost implementat încă din iulie 2022, dar doar pentru tranzacții B2G. De atunci, ANAF a făcut progrese semnificative în extinderea și perfecționarea acestui sistem pentru a include tranzacții B2B (obligatorii de raportat din ianuarie 2024) precum și B2C (obligatorii de raportat din ianuarie 2025), lărgind astfel impactul și utilitatea acestuia.”, a menționat Bianca Vlad, Tax Partner, Forvis Mazars în România.

Prin impunerea obligatorie a facturării electronice pentru o gamă mai largă de tranzacții, ANAF îmbunătățește transparența, acuratețea și eficiența operațiunilor financiare. Companiile pot acum beneficia de timpi mai rapizi de procesare a facturilor, reducerea sarcinilor administrative și o gestionare mai bună a fluxului de numerar, în timp ce guvernul se bucură de o colectare mai precisă și rapidă a impozitelor.

„Pe lângă RO e-Factura, sistemele SAF-T și RO e-Transport sunt două măsuri implementate în cadrul procesului de digitalizare al ANAF, menite să aducă transparență și să îmbunătățească colectarea impozitelor, în special TVA, unde România se confruntă cu cel mai mare deficit de încasare din UE.”, a menționat Edwin Warmerdam, Partner, Head of Tax, Forvis Mazars în România.

Pe măsură ce România avansează în procesul de digitalizare, aceste eforturi contribuie la stimularea unei creșteri economice sustenabile, la îmbunătățirea încrederii publicului în operațiunile guvernamentale și la poziționarea națiunii ca un pionier al progresului digital.

Notă

Forvis Mazars a colectat opiniile liderilor din sectorul public din toată Europa. Studiul din 2024 oferă o imagine de ansamblu asupra tendințelor de piață și transformărilor anticipate care vor influența organizațiile din sectorul public și non-profit. De asemenea, explorează prioritățile strategice, provocările și oportunitățile care afectează furnizarea serviciilor, oferind informații detaliate pentru pregătirea anului viitor.

Mazars (Forvis Mazars începând cu 1 iunie 2024), în colaborare cu Peter McLeod AS, a realizat un sondaj cu aproximativ 400 de lideri din sectorul public din întreaga Europă pentru studiul său anual. Această cercetare independentă surprinde perspectivele liderilor din organizații publice și non-profit cu bugete anuale de până la 5 milioane de euro, pe măsură ce se pregătesc pentru anul următor și împărtășesc viziuni asupra viitorului. Studiul a fost realizat prin intermediul chestionarelor online în perioada mai – iunie 2024.

Eșantion total: N=392 respondenți.