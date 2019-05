Președintele PNL, Ludovic Orban, însoțit de liderul județean al partidului, Gheorghe Flutur, și de alți lideri naționali și locali precum Vasile Blaga, Ioan Bălan, Cristian Bușoi, Lucian Harșovschi, au efectuat astăzi vizite de lucru la mai multe obiective importante din municipiul Suceava. Astfel delegația liberală a fost prezentă la Primăria Suceava unde împreună cu primarul Ion Lungu a vizionat noile autobuze electrice achizționate de municipalitate cu fonduri elvețiene. Liderii liberali au mai poposit la Spitalul Județean care a devenit o unitate etalon la nivel național în urma investițiilor masive făcute de Consiliul Județean și la fabrica de încălțăminte Denis.

