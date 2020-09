Președintele PSD, Marcel Ciolacu, secretarul general Paul Stănescu şi preşedintele Consiliului Naţional Vasile Dâncu, s-au întâlnit sâmbătă la Fălticeni cu activul organizație județene a partidului. Potrivit unui comunicat al Departamentului de presă al PSD Suceava, discuţiile au avut ca temă reconstrucţia identitară a PSD, alegerile locale şi parlamentare, precum şi aspecte ce ţin de poziţionarea partidului pe stânga eşicherului politic. Vă prezentăm comunicatul integral:

”Sâmbătă, 5 septembrie, în prezenţa domnilor Marcel Ciolacu – preşedinte PSD, Paul Stănescu- secretar general al PSD şi Vasile Dâncu – preşedintele Consiliului Naţional al PSD s-a desfăşurat, la Fălticeni, o întâlnire cu reprezentanți ai organizaţiei judeţene a PSD Suceava.

Discuţiile au avut ca temă reconstrucţia identitară a PSD, alegerile locale şi parlamentare, precum şi aspecte ce ţin de poziţionarea partidului pe stânga eşicherului politic.

Dl. Marcel Ciolacu a detaliat un parcurs al PSD pentru perioada imediat următoare care să permită atât câştigarea alegerilor locale, cât şi a celor parlamentare din acest an, subliniind importanţa unităţii şi a muncii în echipă pentru îndeplinirea acestor obiective.

Dl. Paul Stănescu a evidențiat importanța rolului primarilor social-democrați în stabilirea priorităţilor programului PSD pentru depăşirea crizei economice generate de contextul pandemic în care ne aflăm.

Dl. Vasile Dâncu a supus atenției necesitatea reactivării Departamentelor PSD şi revitalizarea Institutului Social Democrat „Ovidiu Şincai”, în vederea perfecţionării resursei umane din partid şi sprijinirii procesul de modernizare doctrinară a stângii româneşti.

În final, senatorul Ioan Stan a mulţumit oaspeţilor pentrul răspunsul pozitiv acordat invitaţiei şi a subliniat încă o dată determinarea Organizaţiei Judeţene a PSD Suceava în atingerea obiectivelor propuse: câştigarea alegerilor locale și a celor parlamentare în acest an precum și implicarea în realizarea împlinirii strategiilor puse în discuţie în timpul întâlnirii”.