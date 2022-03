Liderii naționali ai PMP au mers, astăzi, cu un convoi umanitar la Cernăuți, în Ucraina. Printre cei care au însoțit convoiul umanitar s-au numărat președintele PMP, Eugen Toman și vicepreședintele partidului și liderul PMP Suceava, Marian Andronache. Într-o conferință de presă susținută după întoarcerea din Ucraina, Eugen Tomac a spus că ajutoarele umanitare au fost strânse de la membrii și simpatizanții PMP.

„Venim direct din zona cea mai tensionată de pe glob în această perioadă, din Ucraina, acolo unde am fost împreună cu o echipă din PMP. Am fost la Cernăuți. În urmă cu puține zile am lansat un grup de lucru în cadrul PMP pentru a oferi din partea membrilor și susținătorilor noștri suport direct pentru cetățeni statului vecin afectați de războiul declanșat de Federația Rusă. Considerăm că în aceste vremuri extrem de complicate, imprevizibile, când pus și simplu fără să se aștepte nimeni a fost declanșat un război fără sens și inutil, avem obligația ca români, ca cetățeni europeni să fim solidari cu cei aflați în dificultate. Este un război nedrept, un război prin care criminalul de la Kremlin încearcă să destabilizeze întreaga Europă pentru că așa cum putem observa, România, Polonia și alte state sunt deja puternic afectate de acest conflic militar, de această agresiune a Federație Ruse împotriva Ucrainei”, a spus Tomac. El a arătat că în doar câteva zile, acest grup de lucru a reușt să strângă un lot consistent de produse alimentare, care astăzi au fost duse la Cernăuți, iar de aici vor pleca mai departe spre Kiev.

„Am făcut-o din suflet și le recomandăm tuturor cetățenilor români din puținul pe care îl au să fie solidari cu cetățenii statului vecin, care în clipele de față trec prin situații terifiante. Pur și simplu războiul schimbă totul. Vedem în punctele nostre de frontieră mii de cetățeni care își lasă totul în urmă sau unii dintre ei nu mai au absolut nimic și aleg calea pribegiei. Pur și simplu aceste scene din punctele de frontieră te cutremură, când vezi mame și copii de toate vârstele, oamenii în vârstă cum fug din calea gloanțelor pe care le-a trimis Putin în statul vecin”, a mai spus liderul PMP.