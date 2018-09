Liderii Pro România Suceava au criticat, astăzi, modul în care a fost modernizat Drumul Național 29A Suceava – Dorohoi. În cadrul unei conferințe de presă, secretarul general al Pro România Suceava, Corneliu Popovici, a făcut referire în mod special la tronsonul acestui drum de pe teritoriul județului Suceava, pe care s-au trasat marcaje peste gropi. „Într-un fel se fac reparațiile în județul Botoșani și în cu totul alt mod se repară acest drum în județul Suceava. Eu nu am mai întâlnit o așa reparație, în care se trasează marcajele pe gropi, ceea ce s-a întâmplat pe porțiunea de drum din Zvoriștea. Și cu siguranță acest drum va figura la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere ca fiind modernizat. Iar primăvara viitoare, când drumul va fi plin de cratere la CNAIR acest drum va apărea ca modernizat”, a spus Corneliu Popovici. El a subliniat că protestul locuitorilor din Adâncata cu privire la modul în care a fost modernizat acest drum este perfect justificat.

Popovici a spus că spre comparație, în județul Botoșani lucrurile stau cu totul altfel. „Chiar dacă nu e de mare calitate, dar drumul arată mai bine decât la Suceava. Nu sunt gropi și măcar s-a turnat un strat de asfalt. De ce acolo se poate și în Suceava nu? Deci, putem spune că actualul Guvern Dăncilă ține mai mult cu județul Botoșani decât cu județul Suceava”, a declarat secretarul general al Pro România Suceava. El a solicitat CNAIR, prin reprezentații din județul Suceava, publice valoarea acestei investiții, termenul de finalizare al lucrărilor, precum cine a făcut proiectul și cine realizează lucrările. Popovici a solicitat și Inspectoratului de Stat în Construcții să prezinte un punct de vedere oficial cu privire la calitatea lucrărilor. El a mai spus că deși mai mulți miniștri au venit în pelerinaj în Suceava, județul nu este băgat în seamă de actualul Guvern. „Dacă există un vid legislativ acesta trebuie completat. Dar dacă nu ezită, am vorbit cu domnul deputat Cătălin Nechifor și trebuie făcută o interpelare către ministrul transporturilor pentru ca orice investiție, și în special cele realizate prin CNAIR, să aibă o fișă, un panou care pe care să apară cine sunt constructorii, care sunt costurile și alte detalii cu privire la lucrări.

Corneliu Popovici a ținut să facă o comparație între cum a fost modernizat acest drum și cum s-a modernizat Drumul Național 29, între Suceava și Botoșani, în perioada în care premier era Victor Ponta, iar la conducerea Consiliului Județean se afla actualul lider Pro România Suceava, Cătălin Nechifor. „DN 29 de la Suceava la Botoșani are ani buni de când funcționează, traficul este foarte mare, dar se vede că este o investiție realizată cu responsabilitate, cum ar trebui să se facă lucrurile în România”, a mai afirmat Corneliu Popovici.

Nechifor: „Se pare că s-a folosit și tizic la asfaltul turnat pe DN 29A”

La rândul său, liderul Pro România Suceava, deputatul Cătălin Nechifor a precizat că la cum arată tronsonul de pe raza localităților Adâncata și Zvoriștea se poate spune că la prepararea asfaltului care a fost turnat pe acest drum s-a folosit și tizic.

„Pe porțiunea de pe raza județului Suceava lucrurile stau extrem de prost. Chiar meritam lucrul acesta? Nu puteam să facem mai mult”, s-a întrebat Cătălin Nechifor. Și el a dat ca exemplu lucrările de calitate efectuate pe DN 29 de la Suceava la Botoșani de firma lui Dorin Umbrărescu . Nechifor a spus că cel care a acordat tot sprijinul pentru modernizarea drumului Suceava – Botoșani a fost fostul premier Victor Ponta. Cătălin Nechifor s-a întrebat dacă actualul premier Viorica Dăncilă ar fi dispusă să participe la inaugurarea drumului de la Suceava la Dorohoi, așa cu a făcut și Victor Ponta la inaugurarea drumului Suceava – Botoșani.