Liderii USR Suceava au transmis că rezultatele alegerilor pentru Parlamentul European pot fi considerat ca un semn de însănătoșire a județului Suceava și a țării. Deputatul USR ales în Diaspora și președintele USR Suceava, Teodora Munteanu au transmis un comunicat de presă în care se precizează că „filiala USR Suceava le mulțumește sucevenilor care au votat la alegerile europarlamentare și referendum, în țară și în străinătate. Am obținut un scor extraordinar de bun. În comparație cu alegerile parlamentare din 2016, rezultatul votului de astăzi arată o creștere considerabilă a susținătorilor Alianței 2020 USR PLUS. Datele sunt încă în curs de centralizare, însă suntem plăcut surprinși de rezultatele obținute de noi în multe dintre localitățile dominate de PSD și PNL. Îl vedem ca pe un semn de însănătoșire a județului și a țării, electoratul schimbându-și vechile opțiuni politice. Impresionantă a fost mai ales mobilizarea totală a diasporei, județul Suceava având printre cei mai mulți români plecați din țară. Aceștia au stat iarăși ore întregi la cozi interminabile ca să-și exprime revolta față cei care continuă să comită ilegalități și să folosească resursele României în interese proprii”. Cei doi lideri USR Suceava consideră că miza acestui vot a fost foarte mare, având în vedere că românii doresc să beneficieze pe deplin de siguranța, bunăstarea și prosperitatea europeană. „Sucevenii de pretutindeni au transmis astăzi un semnal clar că își doresc să trăiască, să muncească și să își crească copiii în propria țară, să își construiască un viitor aici. Felicităm alegătorii și ne bucurăm nespus că am luptat împreună în tot acest timp și luăm parte, prin urmare, la acest moment istoric”, se mai spune în comunicat.