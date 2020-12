Activistul de mediu sucevean, Daniel Bodnar, care a fost ținta unui atac după ce a urmărit un transport de lemne suspect, a fost ofertat de liderul AUR George Simion. Mai exact, Simion, care a ajuns deputat în Parlamentul României, după alegerile din 6 decembrie, i-a oferit lui Bodnar un post de consilier parlamentar. ” Bunul meu prieten, Bodnar Daniel, atacat cu pietre de hoții de lemne. Ca viitor deputat, cer intervenția urgentă a autorităților, prea ocupate să reprime proteste. Totodată, îi ofer lui Daniel, dacă dorește, postul de consilier parlamentar pe probleme care țin de pădurile României (fără a renunța la independența lui, fără să se înscrie în AUR)”, a postat George Simion pe pagina sa de facebook.

