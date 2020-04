Liderul grupului PNL din Camera Deputaţilor, Florin Roman, i-a luat apărarea preşedintelui Consiliului Judeţean şi al PNL Suceava, Gheorghe Flutur şi a criticat faptul că unii parlamentari suceveni au ajuns să îşi denigreze judeţul, folosindu-se de pandemia de coronavirus. „Nu am crezut că voi ajunge să trăiesc momentul în care unii colegi politizează moartea unor oameni. Rar mi-a fost dat să văd un linşaj de genul celui la care a fost supus preşedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur. Rar am văzut un om să fie atacat cu atât cinism pentru că a respectat legea şi s-a testat, fiind confirmat pozitiv. Rar am văzut atâta ură şi atâta răutate din partea unora care în loc să dea o mână de ajutor vin la Bucureşti ca să îşi ponegrească judeţul. Vă spun cu toată sinceritatea. Ce se întâmplă în aceste zile, peste tot, în SUA, Italia, Spania, Franţa, Germania, România, nu are culoare politică”, a declarat Florin Roman în plenul Camerei Deputaţilor. El a adăugat că oricât ar vrea unii parlamentari să dea o culoare politică până şi unei pandemii, „la Suceava am văzut un om crucificat pentru că se numeşte Gheorghe Flutur. I s-au pus în cârcă multe. Ultima găselniţă i s-a pus în cârcă o firmă prin care ar fi transportat acei români la muncă în Germania. Ce mai contează că adevăratul Gheorghe Flutur, preşedintele CJ Suceava nu are o firmă şi că e doar o coincidenţă de nume între administratorul Gheorghe Flutur şi preşedintele CJ Suceava Gheorghe Flutur”.

Florin Roman a făcut referire şi la investiţiile făcute la Spitalul Judeţean Suceava, arătând că acestea sunt realizate cu efoturi financiare însemnate din partea administraţiei judeţene.

„Eu vin din zona administraţiei publice locale şi spun tot timpul că din punctul meu de vedere a fost cea mai frumoasă meserie pe care am făcut-o vreodată. În administraţie te loveşti de toate lucrurile, de nevoile imediate ale oamenilor, îi înţelegi mult mai bine. Sunt colegi care au transformat spitalele preluate din vremea comunistă în nişte locuri în care medicii se duc cu plăcere, asistenţii se duc cu plăcere, pacienţii au condiţii deosebite atunci când din păcate ajung în zona spitalelor. Toate aceste lucruri au fost făcute de administraţiile publice locale, în special de Consiliile Judeţene. Pentru că singurul spital judeţean din România care nu este preluat la nivel local este cel de la Vrancea. Oprişan niciodată nu a vrut să preia spitalul pentru că asta presupunea cheltuieli. un spital în administrare înseamnă să pui mulţi bani de la bugetul Consiliului Judeţean. La Suceava cu siguranţă s-au făcut greşeli la nivelul managementului spitalului. Ca şi în alte părţi. Dar cei care vor să transforme o dramă într-o chestiune de natură politică în care cred că vor aduna voturi se înşeală amarnic. Oamenii, atunci când se va trage linie, vor face diferenţa între cei care au fost cu adevărat lângă ei şi cei care doar au bătut din gură şi au venit la Bucureşti pentru a-şi ponegri judeţul. Regret că am ajuns la nivelul acesta de dialog. Pentru că dacă e să ne uităm foarte atenţi sunt probleme în judeţele de frontieră, în general, sunt probleme în judeţele în care au fost foarte mulţi români care s-au întors din diaspora. Şi nu cred că trebuie să vorbim să politizăm un asemenea subiect”, a mai declarat deputatul liberal. .