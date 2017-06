Președintele Partidului Socialiștilor Europeni (PES), Sergei Stanishev, i-a adresat o scrisoare de felicitare ambasadorului Planului pentru Tineret, suceveanul Gabriel Costache, pentru modul în care s-a implicat în organizarea acțiunii din 19 mai, derulată sub genericul “Act For Youth ! The European Youth Plan”.

După primirea scrisorii, Gabriel Costache, care este președinte PES Activists Suceava și unul dintre cei 10 Ambasadori din România ai Planului pentru Tineret, a declarat că „este o onoare pentru mine să primesc, de la Bruxelles, o scrisoare de felicitare din partea domnului președinte Sergei Stanishev. Acțiunea de la Fălticeni s-a bucurat de un real succes și nu ne vom opri aici. Sunt mândru de colegii mei, de toți activiștii PES din Europa, iar proiectul “Act For Youth” va continua în judetul Suceava cât și în intreaga europă pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la acțiunea nostră europeană pentru tineret”.

El a arătat că în cadrul acțiunii, în peste 100 de orașe din Europa, au avut loc evenimente diferite, până acum, socialiștii din România, Franța, Belgia, Italia, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Cipru, Grecia, Ungaria, Letonia și Suedia sprijinind această inițiativă. au sprijinit acțiunea în țările lor.

“Extinderea programului Erasmus la pre-universitar, crearea unor tichete culturale pentru tinerii din toată Europa sau integrarea tinerilor până la 30 de ani în Garanţia Europeană pentru tineret sunt principalele nostre obiective. Sunt bucuros că proiectul a integrat iniţiativa PES activists Suceava, denumită «Şansa la Cultură», pe care am lansat-o în urmă cu un an şi prin care dorim creşterea accesului la cultură pentru tineri”, a mai spus Gabriel Costache.

El a explicat că Planul European pentru Tineri se axează pe patru teme cheie, respectiv crearea de locuri de muncă pentru tineri, o educație mai bună, acces mai mare la cultură și garantarea drepturilor copiilor.