Liderul grupului PSD din Consiliul Local Suceava, Dan Ioan Cușnir, se gândește să apeleze la justiție, pe motiv că „orice propunere vine în deliberativ din afara cercului de apropiați ai primarului PNL Ion Lungu și ai viceprimarului PNL Lucian Harșovschi nu este promovată pe ordinea de zi”. El a declarat, la Radio Top, că PSD are din octombrie o propunere de hotărâre de consiliu local care încă nu a fost băgată în seamă, pentru a stabili aleșii dacă este sau nu bună ori oportună. Liderul grupului social-democrat a mai spus că nici inițiativele USR care formează majoritatea cu PNL în deliberativul din Suceava nu sunt luate în considerare. Dan Cușnir a spus: „Asta-i mentalitatea. E orașul nostru, e Primăria noastră, e Consiliul Local pe care-l stăpânim noi, facem ce vrem noi. Asta-i mentalitatea lui Lungu și Harșovschi. USR-ul e la putere, dar am aflat că au un proiect de hotărâre pe care Ion Lungu nu a binevoit să-l introducă pe ordinea de zi. Asta-i mentalitatea, cu asta trebuie să ne luptăm. Se pare că ultima soluție pe care o avem e Justiția. Chiar dacă o să fim acuzați că suntem procesomani, că de ce ne ducem în justiție și nu ne luptăm în Consiliul Local… Va trebui să începem să lucrăm cu Lungu și cu Harșovschi prin intermedierea justiției, pentru că altfel nu se mai poate”. Liderul grupului PSD din Consiliul Local Suceava a conchis: „Este inacceptabil să tratezi orașul ăsta ca pe o moșie proprie”.

