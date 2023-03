Liderul PMP Suceava, Marian Andronache, a fost reales vicepreședinte la nivel național al acestei formațiuni politice. Alegerile au avut loc sâmbătă în cadrul Congresului Extraordinar al PMP care a avut loc la Palatul Parlamentului. „A fost un eveniment frumos și efervescent prin energie, determinare și unitate, in care membrii PMP din toată țara și-au ales structura de conducere pentru următorii 4 ani și au stabilit strategia politică pentru anul electoral care urmează. Sunt onorat să fiu reales în funcția de vicepreședinte coordonator al filialelor din regiunea de Nord-Est și am încredere în strategia stabilită, acest proiect atât de necesar pentru țară, construirea dreptei unite, o forță capabilă să reconstruiască România și să reclădească încrederea tuturor românilor. Au transmis același mesaj de solidaritate pe eșichierul de dreapta al politicii românești și reprezentanți din conducerea națională a altor partide care doresc să ni se alăture în acest demers: Forța Dreptei, USR, PNȚ-Maniu-Mihalache și Partidul Ialomiţenilor, prezenți alături de președintele reales al PMP, Eugen Tomac, la Congresul Extraordinar al partidului”, a spus Marian Andronache. El a adăugat că anul 2024, marcat de organizarea a patru rânduri de alegeri, va fi anul în care o alianță de dreapta va fi alternativa corectă la un PNL de stânga și un PSD al pensiilor speciale.

