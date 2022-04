Președintele interimar al PNL, Gheorghe Flutur, a declarat că programele de dezvoltare pentru administrațiile publice locale au intrat în linie dreaptă. Anunțul a fost făcut în deschiderea Congresului extraordinar al PNL care are loc, astăzi, la Palatul Parlamentului în cadrul căruia va fi ales noul lider al liberalilor. Gheorghe Flutur a spus că după ce a preluat președinția interimară a PNL a avut „o săptămână intensă”, în care alături de premierul Nicolae Ciucă și ceilalți lideri ai coaliției de guvernare „am reușit deblocarea Programului Național de Investiții Anghel Saligny”. „Împreună cu domnul prim ministru Nicolae Ciucă am participat în această săptămână la lucrările coaliției de guvernare și sunt vești bune. Au intrat în linie dreaptă programele pentru administrația publică locală și mă refer aici la programul Anghel Saligny, dar și altele”, a spus liderul PNL.

Gheorghe Flutur a anunțat zilele trecute că prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, 11 proiecte pentru aducțiune de gaz metan în 32 de localități au fost aprobate deja la finanțare. El a spus că localitățile care vor beneficia de gaz metan sunt Adâncata, Hănțești, Fântâna Mare, Boroaia, Bogdănești, Rădășeni, Cornu Luncii, Dărmănești, Pojorâta, Fundu Moldovei, Cajvana, Botoșana, Comănești, Pârtești de Jos, Cacica, Vadu Moldovei, Preutești, Marginea, Horodnicul de Sus, Solca, Arbore, Iaslovăț, Volovăț, Burla, Milișăuți, Liteni, Fântânele, Verești, Udești, Salcea, Berchișești, Drăgoiești și Ciprian Porumbescu.