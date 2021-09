Liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, astăzi, la congresul PNL pentru alegerea președintelui partidului că începând de luni liberalii trebuie să se concentreze din nou pe rezolvarea problemelor urgente ale țării. Gheorghe Flutur a făcut referire în primul rând la combaterea pandemiei de coronavirus, scumpirea facturilor, dar și la pregătirea pentru iarnă, accelerarea absorbției banilor europeni și reluarea bunei guvernări. „Pentru că avem foarte multe lucruri de făcut. Și din punctul meu de vedere guvernarea liberală trebuie să aibă câteva, nu multe, dar curajoase obiective. Bunăstarea și siguranța oamenilor. Și avem multe de spus. Haideți să trecem Carpații să legăm provinciile istorice, pentru că oamenii ăștia asta așteaptă de la noi și nu autostrăzi cu carioca. Dragii mei, energiile noastre trebuie să le folosim acolo și mai puțin în supărările care ar trebui să ne cam treacă”, a precizat Gheorghe Flutur. El a adăugat că actuala guvernare trebuie să vină cu un sprijin mai consistent și către antreprenori, către „omul cu bătături în palmă”. „Am vorbit mult, am vrut să ne avem bine cu toate categoriile sociale, dar am uitat omul de inițiativă, antreprenorul. Și nu în ultimul rând, liberalilor dragi, păstrarea identității naționale și a ceea ce avem noi mai sfânt nu trebuie să ne lipsească niciodată. Accente puse, soluții la scumpiri, reforma statului la toate nivelurile, descentralizarea curajoasă, reducerea decalajelor între provincii istorice prin alocarea inteligentă a resurselor, bani în educație, în sănătate, bani pentru infrastructură. Apoi problema tineretului. Să venim cu răspunsuri prompte să nu ne mai plece și să facem doar apeluri, uneori demagogice, să nu ne plece din țară. Să venim cu lucruri concrete pentru ei. De asemenea, relația cu biserica, cu societatea civilă, cu ONG-urile și promovarea bunelor practici. Dragi colegi. V-ați lăudat cu nu mulți lideri ce au făcut în județele și în localitățile lor. Haideți să multiplicăm exemplele de bune practici de la Cluj, Bihor la cele peste 1.300 de primării pe care le avem, alocând resurse pragmatice astăzi, să putem inaugura proiecte în 2023”, le-a mai transmis Gheorghe Flutur liberalilor prezenți la congresul PNL.

În final el a adăugat că are mai multe propuneri pentru Partidul Național Liberal, care ar trebui să fie prioritare pentru această formațiune politică. „În primul rând, clarificare doctrinară. Trebuie să ne hotărâm ce vrem. Mă bucur că moțiunea Florin Cîțu acceptă curentele liberal, conservator și creștin democrat. Profesionalizarea partidului, prin comisiile de specialitate. Apoi meritocrația. Este urgent nevoie de așa ceva să nu ne facem de râs cu imaginea proastă pe care o avem câteodată din cauza unora propuși în funcții. Întărirea parteneriatului cu președintele României este fundamentală. Relația cu celelalte partide politice și o spun răspicat: nu domnilor care vreți să fiți în coaliție ne spuneți dumneavoastră cine să fie premier sau președinte la PNL. Astăzi am ajuns în această situație pentru că am confundat moțiunea politică din partid cu moțiunea de cenzură din Parlament, folosită împotriva adversarului tău politic. E foarte grav. Dragă PNL, trebuie să ne revenim la normalitate. Apoi relația cu Partidul Popular European este fundamentală. O voce mai puternică și respectată în Europa pentru a negocia, și nu în poziția ghiocelului, drepturile fermierilor, a transportatorilor români, acolo la Bruxelles. Iar resursa umană va trebui să o gestionăm inteligent și membru de partid să se simtă băgat în seamă, util partidului. De asemenea învățăm din greșeli și trebuie să învățăm din aceste greșeli și să punem în aplicare programul de guvernare cu care am fost trimiși, investiți anul trecut”, a mai declarat Gheorghe Flutur.

În final el și-a reafirmat susținerea față de premierul Florin Cîțu și echipa acestuia.