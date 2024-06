Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, care candidează pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean a votat în această dimineață la Gura Humorului. „Am votat la mine acasă pentru bunăstarea oamenilor, pentru siguranța lor, pentru confortul lor. Am votat pentru continuarea dezvoltării județului Suceava, pentru marile proiecte care sunt așteptate aici. Am votat cu echipa mea cu care am pornit la drum. Sper în oamenii cu care am pornit la drum. Sper ca această zi să aducă dezvoltare și progres pentru județul Suceava și pentru România”, a transmis Gheorghe Flutur.

Alături de el a fost prezentă soția sa, interpreta de muzică populară Ana Ilca Mureșan, parlamentarii liberali Ioan Balan, Constantin Daniel Cadariu și Bogdan Gheorghiu, vicepreședintele PNL Suceava, Irina Vasilciuc, primarul Sucevei, Ion Lungu și viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi.