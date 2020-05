Într-o intervenţie telefonică la Radio Top, Traian Pădureţ, preşedintele Pro Educaţia Suceava, sindicat afiliat la Federaţia „Spiru Haret”, a vorbit despre discuţiile purtate cu ministrul Educaţiei referitor la examenele naţionale. Domnul Pădureţ a declarat: „Noi am avut săptămîna trecută, cei de la Federația Spiru Haret, o videoconferință la care au participat toți liderii județeni, la care a participat pentru două ore și ministrul Educației, doamna Monica Anisie. S-au discutat aceste probleme, s-a venit cu argumente, au fost întrebări puse din teritoriu de către noi, în care și noi am pus problema expunerii elevilor și a părinților și a profesorilor din punctul de vedere a incapacităților unităților școlare de a asigura această distanțare și de a asigura o siguranță majoră în evitarea infectării cu acest coronavirus. Punînd mai presus de toate sănătatea decît acest an școlar care se poate încheia și altfel luînd în considerare că și în alte țări s-a procedat la fel. Au fost poziții luate din partea părinților, domnul Cristache, și a celor două asociații reprezentative a elevilor care au susținut menținerea examenelor”. Traian Pădureţ este pentru organizarea examenelor naţionale, dar cu respectarea normelor care să-i ferească pe elevi şi profesori de îmbolnăviri, a mai spus: „În primul rînd pentru că este o stimulare a elevilor de a mai învăța ceva. Elevii au fost înștiințați din timp că examenele nu vor conține materia din semestrul doi al acestui an. Elevii știau de aceste examene, puteau să se pregătească din timp, chiar înainte de apariția acestei pandemii. Ei trebuiau să se pregătească din timp pentru aceste examene și avînd și această perioadă de pauză aveau posibilitatea să se pregătească pentru aceste examene. Mai mult, toată lumea știe, și cei din învățămînt, nu trebuie să o dăm cotită, că în semestrul doi materia care se făcea era mult mai puțină și mai mult erau chestii de recapitulări. De pregătire pentru examene. Baza era din anii precedenți pentru examene și semestrul întîi acest an. Inclusiv ministrul Educației a venit cu precizări că subiectele nu vor cuprinde materia din semetrul doi al anului școlar curent. Deci, elevii din punctul nostru de vedere aveau timp să se pregătească și încă mai au timp să se pregătească pentru aceste examene. În momentul în care le-ai zis că nu mai ai examen și le spui că se va echivala cu ce ai făcut în ultimii ani îi demobilizezi. Și așa implicarea lor în lecțiile on-line lasă de dorit. Știți prea bine că rezultatele din ultimii ani la toate testele au lăsat de dorit. Bun, aici se poate pune în discuție și calitatea actului educativ și a cadrului didactic. Iarăși nu o dăm cotită. Sînt și, poate avem colegi care își fac mai puțin treaba, dar ar fi o demobilizare a elevilor în această perioadă să-i anunți că nu mai dai examene și este trecut pe baza mediilor din ultimi ani”. Liderul de sindicat a adăugat că nu este obligatoriu ca elevii din anii terminali să vină la şcoală înaite de examene: „În acest moment, cei care vin în perioada 2-12 iunie nu sînt obligați să vină la școală, părinții au fost rugați să-și asume acest lucru, adică acolo unde sînt copii cu anumite boli, cu anumite sensibilități, nu sînt obligați să participe la aceste întruniri în perioada 2 – 12 iunie, deci nu este obligatorie participarea. În al doilea, rînd unitățile școlare sînt obligate să asigure condițiile de distanțare, adică vor fi chemați acești copii într-o anumită ordine la examene, vor fi 10 copii în clasă. Cu 10 copii în clasă se poate asigura distanțarea. Se vor asigura măști de către Ministerul Educației Naționale, unii zic că este mai greu să susți un examen cu mască. Eu cred că este un examen pe care îl vor ține minte copii și se vor pregătii cît de cît, față de varianta în care îi anunți că nu participă”.