Preşedintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, consideră că premierul Ludovic Orban, demonstrează că nu are cunoştinţe elementare despre Constituţia României. „Ne despart doar câteva zile de 15 mai, zi în care, încă de acum două săptămâni, am fost anunțați că se ridică starea de urgență, urmând a fi înlocuită cu starea de „alertă”. Am pus între ghilimele acest cuvânt pentru că în lipsa unui act normativ, practic, de pe 15 mai suntem liberi să facem ce vrem, acest fapt datorându-se incapacității guvernului liberal de a pune pe masa Parlamentului, în timp util, un proiect de lege care să clarifice ce presupune starea de alertă. Probabil au fost prea ocupați să lovească în Curtea Constituțională a României sau să dea tunuri pentru firmele de casă, pentru că altceva nu au reușit să facă în acestă perioadă”, a declarat Ioan Stan. El a apus că luni, în al doisprezecelea ceas, l-a auzit pe premier afirmând că a fost depus un proiect de lege care se așteaptă să fie trecut de urgență prin Parlament până joi, astfel încât vineri să fie promulgat de președinte și publicat în „Monitorul Oficial”. „Acestă inițiativă demonstrează o dată în plus incompetența premierului și lipsa cunoștințelor sale elementare cu privire la Constituție, care prevede clar în articolul 84 că după adoptarea proiectului de lege în cele două camere ale Parlamentului, este nevoie de un termen de două zile pentru a lăsa termen de contestare la CCR. După aceste două zile și după ce președintele promulgă legea, conform articolului 78 din Constituție, e nevoie de alte trei zile pentru a intra în vigoare după publicarea în „Monitorul Oficial.” Așadar, respectând pașii constituționali, este imposibil ca pe 15 mai sa avem o lege care să reglementeze starea de alertă, prin urmare românii vor putea să iasă pe stradă fără restricții și fără să știe ce trebuie să respecte. Practic asistăm la un nou act de iresponsabilitate față de cetățeni, act care se încadrează în suita de greșeli cu care ne-au abișnuit deja liberalii de la preluarea guvernării”, a spus Stan.