Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a ținut să le mulțumească sucevenilor pentru încredere acordată social democraților la votul de duminică de la alegerile parlamentare. „Votul lor ne onorează și ne responsabilizează în egală măsură. Mesajul electoratului a fost clar și pornim la drum cu gândul că trebuie să ne mobilizăm și să punem în aplicare cât mai repede soluțiile avute pentru problemele stringente care macină societatea românească, inclusiv pe suceveni”, a transmis Ioan Stan. El a făcut referire la combaterea eficientă a epidemiei de Sars-CoV-2, la consolidarea sistemului sanitar, la deschiderea școlilor, la punerea în aplicare a legii pensiei, a legii alocațiilor, dar și la alte măsuri cuprinse în programul PSD de Guvernare, „care ne vor ajuta să revenim cât mai repede la o viață normală”.

PSD Suceava a câștigat alegerile parlamentare în județ, obținând peste 28% din voturi atât la Camera Deputaților, cât și la Senat.