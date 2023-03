Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, va candida pentru un nou mandat la conducerea organizației județene. Anunțul a fost făcut astăzi în cadrul unei conferințe de presă. Ioan Stan a spus că alegerile în cadrul organizației județene vor avea loc anul acesta. El Stan a explicat că pentru început au fost organizate alegeri în organizațiile PSD din județele în care există președinți de consilii județene din partea acestei formațiuni politice, apoi în localitățile în care PSD are primari. Ioan Stan a vorbit despre motivele care îl îndreptățesc să își dorească să conducă în continuare partidul. Acesta a spus: „în primul rând, experiența politică pe care o am în cadrul organizației. Este unul dintre atuuri. Apoi activitatea desfășurată în această perioadă. Pe mine mă găsiți în permanență în fiecare colț al județului. Nu am făcut umbră degeaba pământului. Așa că am motive bine întemeiate să candidez”. În aceeași conferință de presă, liderul Organizației Județene de Tineret a PSD, deputatul Gheorghe Șoldan a spus că „astăzi” nu este interesat să candideze pentru funcția deținută de senatorul Stan. El a explicat de ce: „Cred că mai am multe lucruri de demonstrat astăzi în Parlament și pot să lucrez foarte bine împreună cu actuala echipă așa cum am lucrat și până acum. Astăzi vorbind nu există nici o schimbare. Lucrăm într-o echipă foarte bună care astăzi funcționează”.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating