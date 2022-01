Președintele USR PLUS Suceava, senatorul Gheorghiță Mîndruță, și-a prezentat raportul de activitate parlamentară pentru anul 2021. Gheorghiță Mîndruță a precizat că în cursul anului trecut a avut o prezență fizică în Senat pentru desfășurarea activităților parlamentare de 98% și 2% prezență online în cadrul votului din Senat. El a arătat că are o prezență de 100% la ședințele reunite ale Camerei Deputaților și Senatului. Tot în 2021, senatorul USR PLUS de Suceava a participat la peste opt întâlniri ale CNAIR privind dezvoltarea infrastructurii Moldovei. Mîndruță a precizat că pe tot parcursul anului trecut a avut și vizite săptămânale în județul Suceava, acordând audiențe online și fizic la cabinetul parlamentar, cu o medie de 2-4 pe săptămână.

De asemenea, el a afirmat că în ceea ce privește activitatea în plenul Senatorului, a votat pentru eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari, lege promulgată la data de 24 februarie. „Am adoptat proiectul care abrogă pensionarea anticipată a judecătorilor și a procurorilor, acesta a fost introdus prin O.U.G. nr. 92/2018, la inițiativa lui Liviu Dragnea, precum și pentru respingerea propunerii legislative care a fost inițiată de PSD ce ar fi introdus pensii speciale pentru primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți de Consilii Județene”, a mai spus liderul USR PLUS Suceava, care a mai adăugat că un alt vot pentru l-a dat pentru acordarea unei zile libere pentru vaccinare, o inițiativă USR PLUS, care însă a fost respinsă. „Am inițiat, alături de 121 de senatori și deputați, moțiunea de cenzură ,,Demiterea Guvernului Cîțu, singura șansă a României de a trăi’’, în urma demiterii abuzive a ministrului justiției Stelian Ion și a nerespectării de către Premierul Cîțu a reformelor și a proiectelor agreate în coaliție și în același timp am participat la ședința de plen în care am votat pentru moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu”, a spus Gheorghiță Mîndruță. În raportul său se mai arată că în cursul anului trecut a votat și pentru propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, la care este și co-inițiator, pentru moțiunea de cenzură „STOP sărăciei, scumpirilor și penalilor! JOS GUVERNUL CÎȚU”, precum și pentru Guvernul USR condus de Dacian Cioloș.

El a făcut referire și la activitatea din teritoriu, amintind o parte din activități, printre care întrevederea cu Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur și întrevedere la Vama Siret privind problema iluminatului din punctul de frontieră și a condițiilor precare de lucru. „Împreună cu Vasile Cărare, primar al orașului Milișăuți, am avut o întâlnire la sediul Guvernului, cu Sergiu Hossu, Șef al Cancelariei Prim- Ministrului, pe tema unor proiecte de investiție aflate în derulare. Tot anul trecut am avut o întâlnire cu Horațiu Cosma, secretar de Stat în Ministerul Transporturilor, pe proiectele Autostrada A7, drumul expres Pașcani-Suceava-Siret și varianta ocolitoare a municipiului Fălticeni. Tot anul trecut am participat la întâlnirea de la teatrul Vișniec între conducerea CJ Suceava, conducerea CNAIR și aproximativ 18 primari din județ. Ordinea de zi a cuprins dezbateri privind autostrada A7 Ploiești-Pașcani și traseul viitorului drum expres Pașcani- Suceava-Siret”, a precizat senatorul USR PLS de Suceava, care a adăugat că „la invitația autorităților locale, am participat la evenimentul ,,Împreună pentru Inima Moldovei’’, la care au fost prezenți și reprezentanți ai cultelor religioase, ai societății civile, precum și ai mediului de afaceri, unde am semnat un Angajament Civic pentru susținerea viitorului Institut Regional de Medicină Cardiovasculară Iași, din comuna Miroslava.

În ceea ce privește proiectele de lege la care este co-inițiator, Mîndruță a declarat că printre acestea se numără propunere legislativă pentru reglementarea utilizării sistemului video de monitorizare a traficului rutier și constatare automată a abaterilor rutiere pe drumurile publice, sau propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.29/2000 privind sistemul național de decorații al României și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității,