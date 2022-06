Într-un comunicat de presă al președintelui Organizației Județean Suceava a USR, senatorul George Mîndruță, se spune că prin retragerea sprijinului politic viceprimarului USR al Sucevei, Teodora Munteanu, s-a comis un abuz. Conform domnului Mîndruță, ”retragerea sprijinului politic se face de către BL, BJ sau BN, în funcție de statutul acelui membru, în urma unei sesizări referitoare la abateri disciplinare, încălcări de statut sau alte acte grave de indisciplină. În acest caz nu există nicio sesizare care să aducă acuze Teodorei Munteanu. O eventuală decizie de sancționare a Teodorei Munteanu poate fi luată doar de Biroul Național USR, datorită statutului ei de membru al Biroului Județean. Deci, cine a propus și votat acest lucru a demonstrat că nu cunoaște statutul și a săvîrșit un abuz prin asumarea unor decizii care țin de alte foruri interne”. Retragerea sprijinul politic a fost decisă de Filiala Suceava a USR, condusă de Gianina Ursu.

În ceea ce privește hotărîrea Organizației Municipale Suceava de a se delimita de președintele Organizației Județene, George Mîndruță, acesta spune: ”Referitor la așa-zisa delimitare de președintele filialei județene nu sînt multe de spus, pentru că o astfel de poziționare nu este prevăzută în nici un regulament intern. Eu am un mandat de 4 ani, votat într-o convenție județeană, iar toate acțiunile mele au fost doar în litera, spiritul și limitele mandatului pe care îl am. Nu există menționată o acțiune concretă a mea de care cele două filiale să se delimiteze, sînt afirmații generale, fără o bază reală și, repet, este o poziționare a unui număr restrîns de membri din cele două filiale, care se erijează în reprezentanți ai filialelor. O adunare generală convocată în Duminica de Rusalii, cu ziua de luni de asemenea liberă, oameni plecați în acel weekend prelungit, și deci fiind în imposibilitatea de a participa și de a asigura cvorumul necesar, nu face decît să ducă în derizoriu ideea de transparență, democrație participativă, legitimitate, iar premeditarea este evidentă. Decizii luate de 20 de oameni dintr-un total de peste 190 nu au cum să fie reprezentative sau să ofere o imagine de ansamblu a unei filiale întregi”.

În comunicat, senatorul George Mîndruță îi atacă pe deputatul Radu Ciornei și pe Gianina Ursu: ”La Suceava, deputatul Radu Ciornei și președinta filialei municipale Suceava, Gianina Ursu, au fost promotorii acestei strategii și cei care în mod constant au creat doar dezbinare și discuții interne contradictorii. Este jenant că aceste lucruri se desfășoară în public, sub ochii celor ne-au votat și ne-au investit cu încrederea lor. Îmi dau seama că mulți oameni sînt dezamăgiți și îmi cer scuze în mod public pentru toate aceste comportamente infantile și, foarte des, nestatutare ale colegilor mei”.