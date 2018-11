În cadrul unui interviu, Lidia Buble a vorbit despre relația pe care o are cu copiii lui Răzvan Simion, actualui ei iubit. Cântăreața a dezvăluit care este modul în care se înțelege cu micuții partenerului ei de viață, explicând, de asemenea, potrivit click.ro, și motivul pentru care Răzvan Simion încă nu i-a cunoscut tatăl.

Lidia Buble are o relație bună cu cei doi copii ai partenerului ei de viață. „Îi consider frați mai mici. Am fost la Disneyland împreună. Vin la noi în vacanțe. Tudor are 10 ani, iar Ianca urmează să împlinească 14 ani. Suntem ca două surori. Ne uităm împreună la desene, povestim, facem schimb de chestii pe telefon. Ei au venit la noi exact în momentul în care au vrut ei. Ei au fost cei care s-au apropiat într-un timp mai scurt de mine. Nu am vrut să pară lucrurile forțate. E un pas important. Răzvan se simte foarte bine când ne vede așa. Dacă le cumpără lor o jucărie îmi cumpără și mie. Răzvan zice că are trei copii”, a declarat Lidia Buble pentru sursa anterior menționată.

