Lidl continuă să susțină dreptul la educație de calitate pentru toți copiii printr-un nou demers de sustenabilitate. Cu ajutorul clienților săi, Lidl va sprijini programul național Teach for Romania și va contribui la formarea cadrelor didactice care asigură educația copiilor din școlile defavorizate. Astfel, la achiziționarea oricărui produs din gama „Din nou la școală”, în perioada 20 august – 2 septembrie, Lidl va dona câte 1 leu către organizație.

Educația reprezintă un aspect-cheie pentru dezvoltarea durabilă a României. De aceea, Lidl contribuie constant la susținerea programelor educaționale de impact, care să sprijine pe termen lung formarea tinerelor generații. Începând cu 20 august, și clienții pot participa activ la susținerea demersurilor de responsabilitate socială ale retailerului și pot oferi copiilor din medii defavorizate o șansă reală la un viitor mai bun, prin accesul la educație de calitate.

Colaborarea cu Teach for Romania este un parteneriat strategic pe termen lung, prin care Lidl se implică în creșterea calității programelor educaționale și a numărului de elevi care merg la școală. Și anul trecut, compania a sprijinit financiar organizația Teach for Romania cu 285.000 euro, sumă ce a contribuit la pregătirea cadrelor didactice înscrise în programul național cu același nume. Acestea au predat unui număr de 2116 elevi, în 30 de școli din comunități vulnerabile, contribuind astfel la scăderea ratei analfabetismului funcțional și a abandonului școlar.

După rezultatele înregistrate anul trecut, Lidl continuă investiția în acest program, iar începutul noului an școlar aduce din nou în atenție obiectivul organizației Teach for Romania – accesul egal la educație pentru toți copiii, indiferent de mediul din care provin. Astfel, pentru fiecare produs achiziționat din gama „Din nou la școală”, Lidl va dona câte 1 leu programului Teach for Romania. Suma obținută va contribui și anul acesta la formarea cadrelor didactice care asigură educația copiilor din școlile defavorizate, cu rezultate slabe, dar cu potențial considerabil de dezvoltare.

„Credem că programul Teach for Romania poate aduce o contribuție reală, pe termen lung, mediului educațional, mai ales pentru că am avut ocazia să vedem schimbările pe care acești profesori implicați le-au adus în parcursul școlar și în viețile elevilor. Și, pentru că schimbările pe termen lung se pot produce doar prin eforturi susținute, ne bucurăm că putem susține și anul acesta, prin campania Din nou la școală, profesorii pregătiți de Teach for Romania”, a spus Cristina Hanganu, Director de Comunicare și CSR Lidl România.

Oferta „Din nou la școală” este disponibilă în toate magazinele Lidl din țară, în perioada 20 august – 2 septembrie. Gama include produse destinate activităților școlare ale copiilor precum rechizite și ghiozdane, dar și cărți de activități sau jocuri educative. Totodată, oferta cuprinde și diverse articole vestimentare pentru cei mici, de la cămăși și jachete, până la pantaloni, sarafane sau rochii, pentru ca fiecare copil să fie gata de școală sau grădiniță.

Campania „Înapoi la școală” este parte integrantă a investițiilor în domeniul Societate, care, alături de Mediu, Sortiment, Angajați și Parteneri de afaceri, face parte din cele 5 domenii care stau la baza strategiei de CSR a Lidl în România. Educația este una dintre direcțiile strategice din domeniul Societate, susținută de companie prin investiții semnificative în proiecte cu impact real. Astfel, ghidat de motto-ul „Pentru un viitor mai bun”, Lidl contribuie la o schimbare pozitivă în comunitățile din care face parte, prin măsuri pe termen lung.

