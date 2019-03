Lidl România lansează o nouă campanie de brand de angajator, prin care își propune să evidențieze importanța și rolul tuturor angajaților care fac posibil ca produsele îndrăgite de clienți să ajungă pe rafturile magazinelor. Campania „Dă mai departe bucuria Lidl” urmărește să atragă noi angajați, care să împărtășească clienților din tot ceea ce ei iubesc la Lidl.

Lidl își surprinde în fiecare zi clienții cu produse la cel mai bun raport calitate-preț, din întreaga lume și cu specialități și ingrediente din diferite colțuri ale lumii, prin renumitele Săptămâni Tematice. Pentru toți cei care se bucură de experiența pe care Lidl le-o oferă prin produsele marcă proprie, ofertele zilnice sau cele săptâmânale, campania „Dă mai departe bucuria Lidl” le oferă șansa să facă parte din tot ceea ce îndrăgesc ei la Lidl și să dea bucuria mai departe din poziția de angajat.

Clienții Lidl se bucură de gusturile și aromele franțuzești, iberice, grecești, italiene sau asiatice direct în țară, datorită echipei Lidl. De la angajații care construiesc magazinele, achiziționează produsele, gestionează stocurile, până la cei care le așază la raft, fiecare dintre ei are un rol esențial în a face posibil ca gusturile și calitatea produselor Lidl din întreaga lume, să ajungă la toți consumatorii din țară.

Toți cei dornici să ducă bucuria Lidl mai departe pot aplica la pozițiile diponibile în echipa Lidl, în perioada martie-iunie 2019, accesând platforma cariere.lidl.ro unde își pot încărca CV-ul.

Orașele în care se desfășoară campania sunt: București, Constanța, Iași, Timișoara, Cluj, Bistrița, Bacău, Eforie Sud, Reșița, Sibiu, Bușteni, Corbeanca, Mogoșoaia, Pipera, Snagov, Ștefăneștii de Jos, Voluntari, Tunari, Mediaș, Avrig, Arad, Alba Iulia, Sinaia, Suceava, Tulcea.

Lidl România este lider pe piața de retail, în ceea ce privește pachetele salariale oferite. De la 1 martie 2019, cel mai mic venit brut oferit de Lidl are o medie lunară de 3.500 lei, adică 2.180 de lei net.

În plus, Lidl investește în programe de dezvoltare și școlarizare pentru angajați, ce sunt adaptate la nivelul lor profesional, la nevoile de perfecționare, dar și la competențele lor. Programele de formare și învățare sunt dezvoltate astfel încât să acopere nevoile tuturor categoriilor de angajați si le oferă oportunități de dezvoltare atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Un exemplu în acest sens sunt Academiile de Management care sunt structurate, atât în funcție de nivel (middle sau senior management), dar și în funcție de zona de specialitate, cu un grad de personalizare ridicat în ariile care se află în interfață directă cu clienții (echipele de vânzari). Pentru categoriile de specialiști sunt stabilite planuri de training anuale legate de obiectivele de dezvoltare individuale agreate cu managerul în cadrul procesului anual de Talent Management. O atenție deosebită este acordată și angajaților din magazine, pentru care există planuri anuale de școlarizare pentru a asigura cunoașterea și aplicarea corectă a proceselor și principiilor Lidl. Datorită investițiilor constante în îmbunătățirea condițiilor de lucru și de dezvoltare profesională oferite angajaților, Lidl România a obținut în anul 2018 certificarea „Top Employer” pentru al treilea an consecutiv.

Lidl, parte a grupului Schwarz, cu sediul central în Neckarsulm, este una dintre companiile de top de pe piața de retail alimentar din Europa. Lidl este prezent în 30 de țări din întreaga lume și în prezent operează aproximativ 10.500 de magazine și peste 150 de centre logistice în 29 de țări la nivel mondial.

În prezent, Lidl are aproximativ 260.000 de angajați, dintre care peste 6.000 în România, unde retailer-ul german are deschise peste 240 de magazine și 4 centre logistice. Dinamismul din activitățile de zi cu zi, rezultatele durabile și corectitudinea în cooperarea profesională construiesc mediul de lucru pentru Lidl ca angajator, peste tot pe Glob.