Lidl continuă investițiile în dezvoltarea produselor sustenabile și extinde sortimentul marcă proprie prin lansarea ciocolatei Way To Go, certificată Fairtrade. Cacaua folosită pentru rețeta acestui produs provine 100% din culturi sustenabile din Ghana. Astfel, ciocolata Way To Go contribuie atât la protecția mediului, cât și la asigurarea unor venituri echitabile pentru fermierii ce cultivă cacao și la îmbunătățirea nivelului de trai al acestora.

Ciocolata Way To Go, certificată Fairtrade, este disponibilă în magazinele Lidl din România în patru sortimente: cu lapte, neagră, cu sare de mare și caramel, cu nuci pecan și nucă de cocos.

În prezent, cacaua este clasificată drept o materie primă critică din cauza diferiților factori sociali și ecologici care intervin în procesul de cultivare. Prețurile pentru această materie primă fluctuează puternic pe piața internațională, ceea ce înseamnă că fermierii nu se pot baza pe venituri stabile. În plus, din cauza randamentului limitat al recoltelor de cacao, au loc defrișări frecvente, pentru a face loc unor noi plantații. De aceea, Lidl face un pas important în domeniul condițiilor de muncă ale micilor fermieri și cultivării sustenabile a cacauei. Odată cu introducerea noii ciocolate Way To Go în sortimenul său, Lidl devine primul discounter care se implică în mod direct pentru a contribui la asigurarea unor venituri echitabile pentru cultivatorii de cacao din Ghana.

Lidl achiziționează toată cacaua pentru producția ciocolatei Way To Go de la organizația de mici fermieri Kuapa Kokoo din Ghana, ceea ce asigură trasabilitatea produsului și transparență cu privire la originea materiei prime. Fiecare tabletă de ciocolată vândută contribuie la susținerea producției durabile de cacao, prin două prime oferite fermierilor de către Fairtrade și Lidl.

Datorită certificării Fairtrade, ce dovedește angajamentul de a cultiva cacao într-un mod sustenabil, fermierii din Ghana se pot baza pe un preț minim pentru materia primă, ceea ce îi protejează împotriva fluctuațiilor de preț de pe piața mondială. În același timp, prima oferită de Lidl este direcționată către două programe, care urmăresc dezvoltarea cultivatorilor de cacao pe termen lung și într-un mod sustenabil, atât cu sprijinul retailerului, cât și al Fairtrade.

În primul rând, micii fermieri învață ce înseamnă producția durabilă de cacao și cum să implementeze metode de cultivare și recoltare mai eficiente și mai prietenoase cu mediul înconjurător. Beneficiind de o pregătire specializată, mici fermieri pot îmbunătăți randamentul recoltei, ceea ce va avea un impact direct asupra veniturilor lor.

O a doua direcție urmărită de Lidl în cadrul acestui parteneriat constă în pregătirea fermierilor pentru extinderea activității lor și către noi arii din agricultură. Astfel, aceștia vor învața cum să cultive și alte materii prime, cum ar fi cele pentru fabricarea produselor pe bază de orez și miere, sau săpun. Pe lângă faptul că, prin această inițiativă, fermierii vor avea mai multe surse de venit, există și un beneficiu secundar, respectiv îmbunătățirea calității solului și creșterea biodiversității în zonele de cultivare, printr-o agricultură diversificată.

Lansarea ciocolatei Way to Go se alătură și altor demersuri ale companiei pentru susținerea cultivării durabile a cacauei. De exemplu, în 2012, Lidl a demarat proiectul PROCACAO, prin care a înființat o școală agricolă pentru cultivarea sustenabilă de cacao în Coasta de Fildeș. Proiectul a reușit să devină independent în 2019, după ce a fost finanțat timp de opt ani. Astfel, peste 18.000 de fermieri de cacao și familiile lor au beneficiat de acest program până acum.