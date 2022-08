Începând cu data de 17 august 2022, toate tichetele sociale din Programul „Sprijin pentru România” emise de Edenred, Sodexo și UP România sunt acceptate ca metodă de plată în magazinele Lidl din întreaga țară.

Conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 63/2022, aceste carduri se pot folosi doar pentru achiziționarea de produse alimentare. Produsele din celelalte categorii disponibile în magazinele Lidl România se vor plăti separat, prin orice altă metodă de plată acceptată de retailer.