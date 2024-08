În perioada 12 august – 1 septembrie 2024, la achiziționarea oricărui produs din oferta ”Înapoi la școală”, Lidl România donează 1 leu pentru programele educaționale Teach for Romania. Este al optulea an consecutiv în care Lidl, alături de clienții săi, contribuie la misiunea Teach for Romania de a susține recrutarea și formarea cadrelor didactice din medii vulnerabile și, astfel, de a oferi acces la educație de calitate copiilor din aceste comunități. Pe parcursul anului școlar anterior, 23.000 de copii din peste 250 de școli vulnerabile din România au continuat studiile cu ajutorul a 140 de cadre didactice care fac parte din programul Teach for Romania. Totodată, de la demararea parteneriatului și până în prezent, Lidl România a susținut organizația Teach for Romania cu peste 2,5 milioane de euro, sumă care a fost direcționată către recrutarea, formarea şi susţinerea a 8 generații de profesori transformaționali Teach for Romania.

În România, 1 din 5 copii din mediul rural abandonează școala, iar jumătate dintre copiii de 15 ani suferă de analfabetism funcțional, arată cele mai recente date transmise de Teach for România. Campania ”Înapoi la școală” le oferă posibilitatea clienților să contribuie alături de Lidl România la dezvoltarea sistemului educațional românesc. Astfel, în perioada 12 august – 1 septembrie 2024, fiecare articol achiziționat din gama ”Înapoi la școală” înseamnă 1 leu donat de Lidl România pentru programele derulate de Teach for Romania. Fiecare leu se transformă în resurse educaționale și sprijin pentru formarea profesională a cadrelor didactice din școlile din mediile vulnerabile. Din comunitatea de profesori, învățători și educatori, pregătiți să ofere o educație de calitate și șanse mai bune pentru viitor, fac parte în prezent 350 de alumni care au terminat programul de 2 ani și 230 de profesori care vor începe noul an școlar alături de Teach for Romania în unele dintre cele mai vulnerabile școli din România. Până acum, investiția Lidl România a însemnat un viitor mai bun pentru aproximativ 100.000 de copii. În anul școlar 2024-2025, cu sprijinul Lidl România, Teach for Romania va susține prin programele sale aproximativ 230 de profesori care vor lucra cu aproximativ 30.000 de copii.

La finalul anului școlar 2023-2024, a fost înregistrat un progres măsurabil al copiilor la competențele cheie care formează baza dezvoltării lor academice și profesionale ulterioare: literație, numerație și abilități socio-emoționale.

94,5% din copiii de grădiniță și 98% dintre copiii din clasa pregătitoare au avut creșteri semnificative ale competențelor de literație emergentă. Altfel spus, copiii la final de grădiniță și copiii din clase pregătitoare citesc.

În medie, elevii cu decalaje majore de literație din programele de educație remedială au recuperat cel puțin o clasă față de decalajul inițial (decalaj inițial de 3 clase față de clasa frecventată). Toți acești copii astăzi citesc.

69,8% dintre elevii evaluați pe numerație la ambele momente au progresat (în medie cu 26 de puncte din 100). Acestea sunt bazele de care avem nevoie pentru educație STEM, gândire critică, sănătate financiară sau pentru angajabilitate într-o meserie a viitorului.

Progres în zona abilităților socio-emoționale: 88,5% dintre elevi au rezultate mai bune la evaluarea finală față de evaluarea inițială. Copiii de grădiniță, învățământ primar și gimnaziu sunt mai empatici, interacționează eficient cu ceilalți colegi și profesori, iau decizii mai bune și reacționează mai bine în situații de stres.

Educația de calitate este fundamentul oricărei societăți durabile, un drept pe care îl are fiecare copil din România, indiferent de mediul din care provine. Misiunea Teach for Romania este de a susține accesul copiilor la educație de calitate, recrutând și pregătind persoane să devină profesori și învățători în școlile publice din mediile vulnerabile din România. Eforturile cadrelor didactice din cadrul Teach for Romania au avut, de-a lungul anilor, un impact concret, contribuind la crearea unui sistem educațional echitabil și de înaltă calitate, în care profesorii se dedică exclusiv nevoilor de învățare ale copiilor. Acest lucru le oferă elevilor șansa reală de a-și construi un viitor mai bun.

Teach for Romania este o organizație non-guvernamentală, parte din rețeaua globală Teach for All, care caută și pregătește oameni valoroși, cu sau fără experiență anterioară de predare, pentru a deveni profesori în învățământul de stat, pentru copiii din medii vulnerabile. În acest mod, organizația contribuie la asigurarea unei educații de calitate, iar profesorii pregătiți de Teach for Romania pot deveni agenți ai schimbării în educație pe termen lung.