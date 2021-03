Din 4 martie, Lidl dă startul campaniei „Dă skip la ore de gătit. Gata pregătit. Gata de servit.” dedicată Chef Select, gamamarcă proprie de produse tip convenience. Gama Chef Select cuprinde aproximativ 50 de produse gata de servit, pentru timp economisit în bucătărie.

Gătitul acasă a devenit în ultimul an sport național și un subiect trending în social media. Cu toate acestea, produsele de tip convenience continuă să fie soluția idealăpentru momentele când vrei să savurezi mâncăruri delicioase fără să petreci mult timp în bucătărie.Gama Chef Select, de la Lidl,oferă produse ce pot fi consumate pe loc, de lasandvișuri, la salate deja preparate sau produse gata de servit, precum zacuscă, humus, fasole bătută. Și pentru că deserturile sunt cele mai căutate în momentele în care vrei să te răsfeți, gama Chef Select aducetorturi și prăjituri pentru toate gusturile. În plus, gama conține și produse ce necesită o minimă preparare, de exemplu diverse aluaturi, o varietate de paste, musaca sau produse de patiserie congelate, care scurtează mult timpul de preparare al unor rețete complexe.

Gama Chef Select este prezentă în portofoliul Lidl România încă din anul 2014. De atunci, compania a dezvoltat cu consecvență sortimentul de produse detip convenience, adresat consumatorilor ce nu au foarte mult timp pentru gătit, dar își doresc să aibă parte de o masă, o gustare sau un desert rapid, la cel mai bun raport calitate – preț. În prezent, gama cuprindeaproximativ 50 de produse de tip convenience, care se găsesc permanent în magazine. În plus, pe parcursul anului, pentru a veni în întâmpinarea clienților cu o ofertă adaptată nevoilor de consum, Lidl introduceperiodic în magazine produse Chef Select cu specificsezonier.

Din 4 martie, clienții vor putea găsi în magazinele Lidl produse Chef Select de tip in and out, precum guacamole (7,99 lei) sau humus cu ardei capia și măsline (4,99 lei), cât și produse Chef Select din sortimentul permanent, la prețuri speciale, precum lasagna (5,49 lei, de la 8,49 lei) sau tort cu ciocolată și aromă de vanilie (20,99 lei, de la 29,99 lei).

În cadrul campaniei „Dă skip la ore de gătit”, Lidl România a pregătit și o surpriză pentru clienții care vor să câștige timp cu Chef Select. În perioada 4 – 28 martie, cumpărăturile de peste 70 lei ce conțin cel puțin un produs din gama Chef Select pot aduce premii precum o mașină de spălat vase sau un robot de aspirare. Mai multe detalii și regulamentul sunt disponibile aici.

