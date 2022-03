Compania oferă refugiaților ucraineni poziții pentru care nu este nevoie de experiență anterioară și nici de cunoașterea limbii române. Locurile de muncă sunt deschise în magazinele Lidl din toată țara și în cele 5 depozite ale retailerului.

Lidl România continuă măsurile de sprijin pentru refugiați și oferă oportunități de angajare în cele peste 320 de magazine din toată țara, pe poziția de Vânzător, și în cele 5 depozite din Chiajna, Iernut, Nedelea, Lugoj și Roman, pe poziția de Lucrător Depozit. Pentru ocuparea acestor poziții nu este necesară experiența anterioară și nici cunoașterea limbii române. Pentru a aplica, cetățenii ucraineni trebuie să acceseze site-ul cariere.lidl.ro, unde vor găsi toate detaliile necesare în limba ucraineană.

Această inițiativă vine în completarea a ceea ce a făcut deja Lidl România pentru a sprijini refugiații, precum donațiile de produse alimentare și de îmbrăcăminte începute de companie încă de luna trecută. În plus, Lidl România, în parteneriat cu rețeaua națională a Băncilor pentru Alimente, organizează din 3 martie o colectă de produse neperisabile destinată tot acestora, colectă care are acum loc în 110 magazine din 40 de localități. Lista magazinelor Lidl în care are loc colecta este disponibilă aici: https://bit.ly/3wde3sM. Produsele care pot fi donate în cutiile de la ieșirea din magazine sunt semnalizate la raft. Băncile pentru Alimente distribuie produsele către organizații nonguvernamentale care au ca beneficiari persoane refugiate.

