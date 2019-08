La achiziționarea oricărui produs din gama Școala în coolori vesele, în perioada 19 august – 1 septembrie, Lidl donează 1 leu pentru continuarea activităților desfășurate de Teach for Romania în școlile din țară. Astfel, cu ajutorul clienților săi, Lidl va susține formarea cadrelor didactice din peste 100 de școli, care vor oferi educație de calitate celor peste 3000 de copii beneficiari ai programului.

În România, în medie, dintr-o clasă de 24 de elevi, mai puțin de jumătăte ajung să susțină examenul de bacalaureat și doar 10 dintre aceștia promovează, conform Unicef și ISE. Mii de copii abandonează școala fără abilități elementare care să le permită să devină cetățeni funcționali, fără perspective reale de a-și construi viitorul, iar cei mai afectați sunt copiii din medii vulnerabile. De aceea, programul național Teach for Romania își propune să contribuie la dezvoltarea unui sistem educațional echitabil, de calitate, în care profesorii să se concentreze exclusiv pe nevoile de educație ale copiilor, oferindu-le o șansă reală la un viitor mai bun.

Până pe 1 septembrie, și clienții Lidl se pot implica activ în creșterea calității programelor educaționale și în reducerea abandonului școlar prin susținerea programului național Teach for Romania. Astfel, pentru fiecare produs din gama Școala în coolori vesele achiziționat, Lidl va dona 1 leu programului Teach for Romania.

Aceasta este cea de-a treia asemenea inițiativă prin care Lidl România își implică activ clienții în susținerea programului Teach for Romania. De la demararea parteneriatului strategic dintre Lidl și Teach for Romania, în 2016 și până în prezent, Lidl împreună cu clienții săi au sprijinit financiar organizația cu peste 500.000 euro, susținând mai bine de 100 de cadre didactice în misiunea lor de a îmbunătăți calitatea educației și de a crește potențialul copiilor proveniți din medii vulnerabile. Astfel, peste 5.000 de elevi din 100 de școli au beneficiat de ore de literație și numerație, cursuri de dezvoltare de abilități socio-emoționale, au învățat cum să aibă gândire critică, cum să socializeze și să comunice.

Oferta Școala în coolori vesele este disponibilă în toate magazinele Lidl din țară până pe 1 septembrie. Gama include produse destinate activităților școlare ale copiilor, precum rechizite și ghiozdane, dar și cărți de activități sau jocuri educative.

Despre Teach for Romania

Teach for Romania este o organizație non-profit care activează din 2014 și care a adus un sistem de performanță în educația din sistemul public din România. Pentru împlinirea viziunii, educație de calitate pentru toți copiii din România, organizația atrage și pregătește oameni motivați de a deveni agenți de transformare în sistemul educațional românesc, din rolurile de profesori și învățători, pentru copiii din medii vulnerabile. În cei doi ani de predare ca profesor sau învățător sprijinit de Teach for Romania, participanții au parte de programe de pregătire și training din partea unor profesioniști în pedagogie și leadership, dar și acces la cea mai mare comunitate globală în educație și leadership – Teach for All. La finalul celor doi ani, absolvenții programului sunt încurajați să continue schimbarea începută în școală prin inițiative cu impact în societate, de antreprenoriat, educație, politici publice și media.

Despre Lidl

Lidl, parte a grupului Schwarz, cu sediul central în Neckarsulm, este una dintre companiile de top de pe piața de retail alimentar din Europa. Lidl este prezent în 30 de țări din întreaga lume și în prezent operează în jur de 10.500 de magazine și mai mult de 150 de centre în 28 de țări la nivel mondial.

Lidl este o companie care acționează sustenabil în toate domeniile de activitate. Aceasta este metoda companiei de a-și îndeplini promisiunea cu privire la calitate și, în același timp, de a asigura un viitor mai bun pentru societate și mediu. Compania se implică activ în soluționarea nevoilor din comunitățile din care face parte, concentrându-se pe 5 piloni de activitate: sortimentul de produse, mediul, societatea, angajații și partenerii de afaceri.

